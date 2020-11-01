Популярна українська співачка Тіна Кароль нарешті відповіла шанувальникам на чутки стосовно своєї вагітності. Зірка вже виховує сина Веніаміна, а раніше казала, що дуже хотіла б донечку.

На програмі "Світське життя" Каті Осадчій Тіна Кароль розповіла про свого сина Веніаміна та нарешті відповіла на припущення щодо її вагітності. Варто зазначити, що раніше співачка розповідала, що дуже мріє про донечку.

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Зізнання Тіни Кароль про мрію дитини спричинило неймовірну хвилю чуток в мережі. Але популярна українська артистка зізналась, що вона наразі не чекає на малюка. Тіна хотіла б, щоб вагітність була для нею "якомога незапланованішою".

Також співачка розповіла про свого сина Веніаміна. Він навчається у Великій Британії, але зараз відпочиває на канікулах. І цього разу хлопчик не приїхав на батьківщину, що сталося вперше, а натомість Тіна так само не може відвідати сина.

Це вперше, коли я не приїхала на канікули чи якісь відвідування до нього. Чекаю його на грудневі свята. Там локдаун, але всі намагаються продовжувати якось це життя, продовжують працювати,

– розповіла Тіна Кароль.

Виконавиця висловила думки про пандемію в Україні. Їй здається, що Україна не може закритися так максимально, бо тоді не витримає економіка. Тіна Кароль розповіла, що не знає, що робитиме в ситуації локдауну. "Що ми маємо робити, я не знаю, ловитиму якийсь дзен", – каже співачка.

Дивитись інтерв'ю Тіни Кароль програмі "Світське життя":