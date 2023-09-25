Просто, оригінально та стильно: 5 ідей осінніх зачісок, які повторюватимете щодня

Осінь уже повністю освоїлась у нашому щоденному ритмі житті. Це чудова пора року, коли можна вражати своїм стилем і показати готовність до нових викликів моди.

24 Канал підібрав найкращі варіанти зачісок для дівчат, які не потребують багато часу чи великих зусиль. Школа, університет, робота, прогулянка, побачення – ці ідеї підійдуть під будь-яку подію життя. За бажанням, кожен варіант можна підкреслити додатковою прикрасою, що надасть образу більшого шарму.

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Пучок із хусткою

Розподіліть волосся на дві рівні частини та зафіксуйте еластичними гумками. Тоді два хвостики один раз переплетіть між собою, як показано на відео, а далі сформуйте гульку та зафіксуйте. Щоб образ виглядав більш нарядно та стильно, обв’яжіть пучок шарфом.

"Бульбашковий" хвіст

Цей варіант підійде для дівчат із довгим волоссям. Сформуйте хвіст і зафіксуйте міцною гумкою. По всій довжині волосся розподіліть умовно рівні частини, та кожен поділ також зав'яжіть гумками.



Осіння зачіска / Фото Pinterest

Кучерявий пучок із родзинкою

Із таким типом волосся можна робити оригінальні зачіски, які займуть лічені хвилини. Зберіть волосся в один хвіст ближче до середини голови та зафіксуйте гумкою. За бажанням, спереду можете залишати декілька пасм, що додадуть образу елегантності. Тоді візьміть шпильки, бажано невидимки, і пришпиліть закінчення волосся, щоб вийшов об’ємний пучок. Можете зав’язати хустку або додати ніжну прикрасу для завершення образу.

Коса у хвостику

Якщо у вас густе волосся, то цей варіант ідеально підійде для відтворення. Зав’яжіть хвіст не дуже високо і заплетіть косу. Коса може бути кількох варіантів: традиційна, французька, риб’ячий хвіст, джгутики тощо. Будь-який із запропонованих варіантів виглядатиме ефектно. Важлива деталь – волосся на голові бажано пригладити спеціальним гелем, щоб пасма не вибивались із зачіски, а волосся виглядало блискучим і доглянутим.



Зачіска на осінь / Фото Pinterest

Стильні хвостики

Цей варіант підійде на будь-яку довжину та займе не більше 30 секунд виконання. Поділіть волосся, як показано на відео і зафіксуйте відділені пасма еластичними гумками під колір волосся: прозорі, білі чи чорні. Іншу частину волосся можна залишити, як є, або вирівняти чи зробити легенькі локони, за бажанням.

Автор: Марта Гнат