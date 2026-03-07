Головний меседж провідних стилістів полягає в тому, що справжня розкіш – легкість, тому актуальні зачіски сезону весна-літо 2026 року розроблені так, щоб їх могла відтворити кожна жінка власноруч, пише видання Harper's Bazaar.

Яку зачіску зробити на 8 березня?

Одним із найбільш популярних образів сезону стали так звані "вітряні хвилі" Це зачіска, яка імітує природну текстуру волосся після прогулянки морським узбережжям. Щоб досягти такого ефекту, достатньо нанести невелику кількість мусу на вологі пасма та висушити їх, нахиливши голову вниз для створення природного об'єму.

Якщо у вас є декілька зайвих хвилин, можна скористатися плойкою великого діаметра, проте важливо залишати кінчики прямими – саме ця деталь робить укладку сучасною та невимушеною.

Для тих, хто віддає перевагу більш витонченій елегантності, журнал Elle пропонує звернути увагу на ефект вологого волосся. Цей тренд, запозичений з останніх показів Prada, ідеально підходить для створення вечірнього образу за лічені хвилини.

Все, що вам знадобиться – гель сильної фіксації або косметична олія. Потрібно лише акуратно зачесати волосся назад, відкриваючи обличчя, або зробити чіткий бічний проділ. Така зачіска є неймовірно практичною, адже вона зберігає свою форму протягом усього святкового дня.

Романтичний настрій 8 березня найкраще підкреслить стиль "кокетки", про який детально пише Cosmopolitan. Основний акцент тут робиться на простих аксесуарах, які миттєво змінюють настрій образу. Навіть звичайний низький хвіст або розпущене волосся заграють по-новому, якщо додати тонку атласну стрічку, невеликий бант або кілька мінімалістичних шпильок.

Також актуальними залишаються легкі коси, які можна заплести навколо голови, створюючи ніжний "німб", що додає зовнішності особливої тендітності та святковості без зайвих зусиль.

Найважливіше – обрати саме ту зачіску, яка дозволить вам почуватися впевнено та вільно, адже справжня краса починається з внутрішнього комфорту та любові до себе.

Що відомо про трендові зачіски 2026 року?