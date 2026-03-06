Про це пише видання Harper's Bazaar. Детальніше про ідеальні парфуми на 8 березня – читайте в нашому матеріалі.

Цікаво Ви пошкодуєте, що купили оригінал: 5 бюджетних парфумів, які не відрізнити від люксових ароматів

Які парфуми подарувати на 8 березня?

Narciso Rodriguez – For Her Pure Musc Blanc

Цей аромат можна назвати еволюцією знаменитого Pure Musc. Однак у версії Blanc він став ще світлішим і об'ємнішим. Якщо оригінал був про "чисту білу сорочку", то новинка нагадує дотик дорогого кашемірового светра до оголеної шкіри. У центрі композиції залишається фірмовий мускус бренду, але тепер він доповнений "крижаними" білими квітами та м'яким кашмераном. Він створює навколо власниці інтимну ауру спокою та доглянутості, йдеться на сайті Narciso Rodriguez.

Versace – Dylan Blush Pink

Це ідеальне втілення весняної енергії. На відміну від попередніх версій, Blush Pink позбулася важких деревних нот на користь прозорості та соковитості. Уявіть собі ранковий коктейль із рожевого грейпфрута та малини, який поступово переходить у ніжний аромат півонії. Цей парфум дуже легкий та ніжний, тому точно збере чимало компліментів, пише сайт Versace.

Maison Francis Kurkdjian – La Beau Parfum

Франсіс Куркджан, творець легендарного Baccarat Rouge, цього разу вирішив відійти від гурманських тем і створив справжнє "рідке сонце". La Beau Parfum – ода білим квітам, які звучать дуже дорого і вишукано. У ньому немає зайвої солодкості, натомість є відчуття золотистого світла і морського бризу. Це ідеальний вибір для жінки, яка любить класичну парфумерію у її найсучаснішому та найрозкішнішому виконанні.

Van Cleef & Arpels – Fleur de Nuit

Якщо ви шукаєте аромат для особливих вечорів, то ця новинка з ексклюзивної лінійки бренду – справжній шедевр. Тубероза тут звучить м'яко, наче вона розквітла під місячним світлом. Водночас разом з квітами можна відчути каву та збиті вершки, що робить аромат неймовірно затишним і водночас таємничим, зауважує сайт Van Cleef & Arpels.

Maison Martin Margiela – Replica Up At Dawn

У цьому парфумі ви чітко відчуєте запах вологої від роси трави, холодних троянд, які ще не встигли прогрітися на сонці, та легкий аромат дощу. ВІн ідеально підходить для тих, хто втомився від складних композицій і шукає чистого натхнення, пише сайт Maison Martin Margiela.

До речі, днями наша редакція розповідала про найкращі чоловічі парфуми, які зводять жінок з розуму.

Які ще парфуми варто купити навесні 2026 року?