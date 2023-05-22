Яку зачіску зробити на останній дзвоник: надихаємось фото Дженни Ортеги, Міллі Боббі Браун

Останній дзвоник відбудеться вже зовсім скоро – саме час спланувати макіяж та зачіску на цю подію. Варіантів, як укласти волосся, є безліч, але пропонуємо надихнутись юними зірками.

Випускниці з особливим трепетом підходять до вибору свого образу на останній дзвоник. Важливою деталлю є зачіска – хочеться, щоб вона була ідеальною. 24 Канал зібрав найкращі ідеї стильних зачісок на прощання зі школою. Надихаємось юними зірками, які точно знають, що найкраще підходить підліткам – Дженна Ортега, Міллі Боббі Браун, Олівія Родріго й Джої Кінг.

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Розпущене волосся: рівне й хвилясте

Найперше, що спадає на думку – розпустити волосся й гарно вкласти. Як саме – орієнтуйтеся від власних побажань. Власницям короткого волосся підійде укладка, як у Дженни Ортеги. Її можна зробити й вдома, маючи під рукою вирівнювач або плойку. Довге волосся можна вирівняти до ідеалу, або зробити легкі пляжні локони.

Зачіски на останній дзвоник – розпущене волосся / Фото з інстаграму зірок

Олівія Родріго пропонує інший варіант укладки довгого волосся – дрібні косички поміж локонів. Це додасть образу родзинки.



Зачіски на останній дзвоник / Фото з інстаграму зірок

Елегантний кінський хвіст

Кінський хвіст – недооцінена зачіска, адже вона підкреслює риси обличчя, до того ж чудово пасує до події останнього дзвоника. Не обов'язково зав'язувати все волосся: можна накрутити передні пасма або зібрати тільки верх.

Зачіски на останній дзвоник – кінський хвіст / Фото з інстаграму зірок

Стрічка у волоссі

Стрічка – особливий символ школи, першого та останнього дзвоника. Ці варіанти – стильний спосіб удосконалити традиційні зачіски зі стрічками.



Зачіски на останній дзвоник / Фото з інстаграму зірок



Зачіски на останній дзвоник / Фото з інстаграму зірок

Два хвости

Якщо у день останнього дзвоника хочеться "впасти у дитинство" та згадати ранні шкільні роки – це гарна нагода заплести дві косички чи зав'язати два хвостики. І це матиме приголомшливий вигляд на лінійці.

Зачіски на останній дзвоник – два хвости / Фото з інстаграму зірок

Зібране волосся

Незмінна класика – волосся, що зібране в елегантний широкий пучок. Для володарок короткого волосся зібрана зачіска теж можлива. Зберіть волосся у джгут та заколіть ззаду. Кінчики можна розпустити у вигляді віяла.

Зачіски на останній дзвоник – зібране волосся / Фото з інстаграму зірок