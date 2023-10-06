З Днем ангела Івана: гарні картинки-привітання зі святом

6 жовтня 2023, 06:00
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6 жовтня церква відзначає зачаття Іоанна Предтечі, який хрестив Ісуса в річці Йордан. Воно відбулося за 6 місяців до зачаття Ісуса Христа. У цей день чоловіки, на ім'я Іван, святкують іменини.

Чоловіки з ім'ям Іван святкують День ангела чи не найбільше в році. Святих, яких звати Іван, вшановують кілька разів практично кожного місяця. 6 жовтня – один із таких днів. Красиві картинки з Днем ангела Івана – зібрав 24 Канал.

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Картинки-привітання з Днем ангела Івана


День ангела Івана 2023 / Фото "Телеграф"


День ангела Івана 2023 / Фото "Твій світ"


З Днем ангела 2023 / Фото "Телеграф"


З Днем ангела 2023 / Фото Pinterest


З Днем ангела 2023 / Фото Радіо "Максимум"


День ангела Івана 2023 / Фото Facedobra.com


З Днем ангела 2023 / Фото "Твій світ"


З Днем ангела Івана / Фото "Факти"


День ангела Івана 2023 / Фото "Люкс ФМ"


З Днем ангела 2023 / Фото "Главред"

Автор: Вікторія Козар