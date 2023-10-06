З Днем ангела Івана: гарні картинки-привітання зі святом

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6 жовтня церква відзначає зачаття Іоанна Предтечі, який хрестив Ісуса в річці Йордан. Воно відбулося за 6 місяців до зачаття Ісуса Христа. У цей день чоловіки, на ім'я Іван, святкують іменини.