У тікток-акаунті sydorenko91 зібрали кілька забутих українських імен, якими можна назвати донечку, пише 24 Канал. Якщо ви в очікуванні дівчинки й не знаєте, як її назвати, зберігайте добірку.
Теж цікаво Їх носять воїни та захисники: 5 стародавніх українських чоловічих імен, які означають силу
Добірка забутих українських жіночих імен
Текля
Ім'я грецького походження, яке означає "Божа слава". Зараз воно вважається застарілим, але ще у минулому столітті так часто називали українських селянок. У Київській Русі з'явилось разом із християнством.
Харитина
Ім'я Харитина прийшло до нас зі Стародавньої Греції й означає "витончена".
Лукина
Походить від римського чоловічого імені Лукій або Луцій. Має значення "світло".
Тереса
Тереса є похідним від імені Тереза, однак невідомо, яке в нього походження та значення. Існує версія, що утворилось від грецького слова "терізо", що перекладається як "жати".
Це ім'я поширене в Румунії, Молдові, а також в країнах, де переважає католицизм і протестантизм.
Орислава
Слов'янське ім'я Орислава, що має значення "яка прославляє Ора (Яра)", "яра слава".
Юстина
Це ім'я – латинського походження й означає "справедлива".
Минодора
З грецької мови перекладається як "місячний дар".
Як назвати доньку / Фото Freepik
Ще кілька забутих жіночих імен
- Фразина
- Маїна
- Мартка
- Афія
- Фросина
- Ясенія