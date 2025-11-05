У тікток-акаунті sydorenko91 зібрали кілька забутих українських імен, якими можна назвати донечку, пише 24 Канал. Якщо ви в очікуванні дівчинки й не знаєте, як її назвати, зберігайте добірку.

Добірка забутих українських жіночих імен

Текля

Ім'я грецького походження, яке означає "Божа слава". Зараз воно вважається застарілим, але ще у минулому столітті так часто називали українських селянок. У Київській Русі з'явилось разом із християнством.

Харитина

Ім'я Харитина прийшло до нас зі Стародавньої Греції й означає "витончена".

Лукина

Походить від римського чоловічого імені Лукій або Луцій. Має значення "світло".

Тереса

Тереса є похідним від імені Тереза, однак невідомо, яке в нього походження та значення. Існує версія, що утворилось від грецького слова "терізо", що перекладається як "жати".

Це ім'я поширене в Румунії, Молдові, а також в країнах, де переважає католицизм і протестантизм.

Орислава

Слов'янське ім'я Орислава, що має значення "яка прославляє Ора (Яра)", "яра слава".

Юстина

Це ім'я – латинського походження й означає "справедлива".

Минодора

З грецької мови перекладається як "місячний дар".

Як назвати доньку / Фото Freepik

Ще кілька забутих жіночих імен