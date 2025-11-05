В тикток-аккаунте sydorenko91 собрали несколько забытых украинских имен, которыми можно назвать дочь, пишет 24 Канал. Если вы в ожидании девочки и не знаете, как ее назвать, сохраняйте подборку.
Подборка забытых украинских женских имен
Текля
Имя греческого происхождения, которое означает "Божья слава". Сейчас оно считается устаревшим, но еще в прошлом веке так часто называли украинских крестьянок. В Киевской Руси появилось вместе с христианством.
Харитина
Имя Харитина пришло к нам из Древней Греции и означает "изящная".
Лукина
Происходит от римского мужского имени Лукий или Луций. Имеет значение "свет".
Тереса
Тереса является производным от имени Тереза, однако неизвестно, какое у него происхождение и значение. Существует версия, что образовалось от греческого слова "теризо", что переводится как "жать".
Это имя распространено в Румынии, Молдове, а также в странах, где преобладает католицизм и протестантизм.
Орислава
Славянское имя Орислава, имеющее значение "прославляющая Ора (Яра)", "яровая слава".
Юстина
Это имя – латинского происхождения и означает "справедливая".
Минодора
С греческого языка переводится как "лунный дар".
Как назвать дочь / Фото Freepik
Еще несколько забытых женских имен
- Фразина
- Маина
- Мартка
- Афия
- Фросина
- Ясения