В тикток-аккаунте sydorenko91 собрали несколько забытых украинских имен, которыми можно назвать дочь, пишет 24 Канал. Если вы в ожидании девочки и не знаете, как ее назвать, сохраняйте подборку.

Подборка забытых украинских женских имен

Текля

Имя греческого происхождения, которое означает "Божья слава". Сейчас оно считается устаревшим, но еще в прошлом веке так часто называли украинских крестьянок. В Киевской Руси появилось вместе с христианством.

Харитина

Имя Харитина пришло к нам из Древней Греции и означает "изящная".

Лукина

Происходит от римского мужского имени Лукий или Луций. Имеет значение "свет".

Тереса

Тереса является производным от имени Тереза, однако неизвестно, какое у него происхождение и значение. Существует версия, что образовалось от греческого слова "теризо", что переводится как "жать".

Это имя распространено в Румынии, Молдове, а также в странах, где преобладает католицизм и протестантизм.

Орислава

Славянское имя Орислава, имеющее значение "прославляющая Ора (Яра)", "яровая слава".

Юстина

Это имя – латинского происхождения и означает "справедливая".

Минодора

С греческого языка переводится как "лунный дар".

Еще несколько забытых женских имен