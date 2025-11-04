У давні часи імена давали, щоб подарувати силу та захист від зла, тому нині вони також є популярними завдяки своїм енергетиці й звучанню. 24 Канал розповість про чоловічі українські імена, які уособлюють зовнішню й внутрішню силу.

Ігор

Походження цього імені є дискусійним. За найпоширенішою версією, його коріння – давньоскандинавське, адже подібно називали давньогерманського бога. Інша версія стверджує, що ім'я має східнослов'янське походження.

Та в будь-якому разі, володарі цього імені характеризуються мужністю, врівноваженістю й поміркованістю. Вони стараються бути лідерами та завжди досягати своєї мети.

Олександр

Одне з найпоширеніших імен у всьому світі походить з давньогрецької. Частинка "алекс" перекладається як захисник, а "андрос" – чоловік. Володарі цього імені не просто захисники, але й мужні та віддані, вони часто бувають лідерами. Ім'я Олександр не лише означає силу, але й оберігає.



Як назвати хлопчика / Фото Unsplash

Михайло

Це ім'я походить від єврейського, що в перекладі означає "хто є як Бог?" або ж "рівний богу". Для багатьох християн воно асоціюється з Архистратигом Михаїлом – одним з найбільш шанованих та могутніх ангелів. Не дивно, чому це ім'я означає силу. Чоловіки з цим іменем можуть мати лагідну зовнішність, але внутрішньо вони розумні, розсудливі, вольові та дуже сильні.

Ярослав

Ярослав – стародавнє чоловіче ім'я слов'янського походження, що має дві частини – "ярий" та "славний". Воно вважалось "княжим іменем", адже його носили князі, воїни та лідери. Чоловіки Ярослави – яскраві та гарячі, могутні та наполегливі, відважні й подекуди навіть вперті.

Зеновій

Ім'я має грецьке коріння та означає "той, що живе за божою волею". Віддавна воно асоціюється з силою, мудрістю, благородністю та внутрішньою гармонією. Чоловіки з цим іменем спокійні та розважливі, але водночас зберігають у собі впевненість у своїх діях, внутрішню й духовну силу та рішучість.