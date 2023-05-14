6 милозвучних українських імен, які ми забули
Нових імен стає все більше та більше. Іноді складно визначитись з його вибором, бо губишся через різноманітність. Ми нагадаємо вам забуті українські жіночі імена.
Упродовж історії України існувало безліч чудових жіночих імен. Деякі з яких можуть бути менш відомими сьогодні. 24 Канал нагадає вам забуті українські жіночі імена, які можуть вас зацікавити.
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Забуті українські жіночі імена
- Варвара – ім'я давньогрецького походження. Воно означає "дикунка" або "варварка". Варвара була популярним іменем у середньовічній Україні. Ім’я розповсюдилось у Київській Русі з Візантії. Адже у 1108 році візантійська царівна Варвара Комніна привезла до Києва мощі своєї святої тезки. Кажуть, що вона береже людей від нещасних випадків та жорстокої смерті.
Марися – популярне у давнину українське жіноче ім'я польського походження. Марися використовується як привітне та ніжне скорочення імені Марія. Це одне із найпоширеніших імен у християнській традиції. Воно пов'язане зі Святою Дівою Марією, матір'ю Ісуса Христа та вживається в багатьох культурах.
Ім'я "Одарка" має глибокі корені в українській культурі. Воно походить від слов'янського слова "одарити", що означає "благословити", "подарувати". Ім'я Одарка має позитивне значення, яке вказує на щедрість, благодать або природну обдарованість людини. Ім'я Одарка можуть вживати як скорочений варіант імені "Дарія" або "Дарина".
Ім’я "Параскевія" дуже часто використовувати у давнину. Воно прийшло до нас з давньогрецької мови та походить від імені "Параскева", що означає «переддень свята». В Україні його трактують як "приготування та очікування". У християнстві п'ятниця є днем пам'яті Хрестопоклонної Параскеви, яка вважається святою.
Лукерія – ім'я грецького походження, яке означає «солодка». Це народна форма імені "Глікерія", яке згадують як у православному, так і в католицькому вченні. Його активно використовували селяни в побуті. Християнство вважає Лукерію святою, адже вона була мученицею, яка віддала своє життя за християнську віру.
Євстахія – ще одне українське жіноче ім'я з давньогрецьким походженням. Воно означає "добру стійкість". Ім'я може мати різні варіації, такі як Євстина, Євстатія або Євстафія. Його можуть використовувати для підкреслення сильного характеру людини.