Про це йдеться в "Словничку давніх українських імен" письменниці Лесі Храпливої-Щур.

Як звучать істинно українські чоловічі імені?

Найбільш українськими заведено вважати імена давньослов'янського походження. Вони не були запозичені з грецької, латинської чи єврейської мов разом із прийняттям християнства, а виникли на наших землях.

Найчастіше вони складаються з двох коренів, наприклад, "-мир" або "-слав". Саме вони відображали побажання батьків щодо майбутнього характеру чи долі дитини.

Серед істинно українських чоловічих імен:

Богдан – "даний Богом";

– "даний Богом"; Радослав – "радісна слава", зауважує сайт Ім'я Онлайн;

– "радісна слава", зауважує сайт Ім'я Онлайн; Володимир – "той, хто володіє світом";

– "той, хто володіє світом"; Всеволод – "той, хто всім володіє";

– "той, хто всім володіє"; Добриня – "добрий" або "сильний";

– "добрий" або "сильний"; Зореслав – "той, хто славить зорі";

– "той, хто славить зорі"; Любомир – "той, хто любить мир";

– "той, хто любить мир"; Мирослав – "той, хто прославляє мир";

– "той, хто прославляє мир"; Радомир – "радість світу";

– "радість світу"; Ростислав – "той, чия слава росте";

– "той, чия слава росте"; Святослав – "священна слава";

– "священна слава"; Твердислав – "міцна слава";

– "міцна слава"; Ярослав – "ярий славою".

Які ще забуті українські імена повертаються в моду?