Про це йдеться в "Словничку давніх українських імен" письменниці Лесі Храпливої-Щур.
Як звучать істинно українські чоловічі імені?
Найбільш українськими заведено вважати імена давньослов'янського походження. Вони не були запозичені з грецької, латинської чи єврейської мов разом із прийняттям християнства, а виникли на наших землях.
Найчастіше вони складаються з двох коренів, наприклад, "-мир" або "-слав". Саме вони відображали побажання батьків щодо майбутнього характеру чи долі дитини.
Серед істинно українських чоловічих імен:
- Богдан – "даний Богом";
- Радослав – "радісна слава", зауважує сайт Ім'я Онлайн;
- Володимир – "той, хто володіє світом";
- Всеволод – "той, хто всім володіє";
- Добриня – "добрий" або "сильний";
- Зореслав – "той, хто славить зорі";
- Любомир – "той, хто любить мир";
- Мирослав – "той, хто прославляє мир";
- Радомир – "радість світу";
- Ростислав – "той, чия слава росте";
- Святослав – "священна слава";
- Твердислав – "міцна слава";
- Ярослав – "ярий славою".
Істинно українські імена 2026 / Фото Freepik
Які ще забуті українські імена повертаються в моду?
- Улас – форма імені Власій, що трактується як "шепелявий".
- Тодир – український варіант грецького імені Теодор, що перекладається як "Божий дар".
- Мусій – український варіант імені Мойсей, яке означає "врятований із води".
- Калістрат – давньогрецьке ім'я, що перекладається як "прекрасний воїн" або "доблесний захисник".
- Євсій – ім'я давньогрецького походження, що трактується як "благочестивий" або "праведний".
- Каленій – ім'я грецького походження, утворене від слів, що означають "гарний" і "перемагати".