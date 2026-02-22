Про це йдеться в "Словничку давніх українських імен" письменниці Лесі Храпливої-Щур.

Як звучать істинно українські чоловічі імені?

Найбільш українськими заведено вважати імена давньослов'янського походження. Вони не були запозичені з грецької, латинської чи єврейської мов разом із прийняттям християнства, а виникли на наших землях.

Найчастіше вони складаються з двох коренів, наприклад, "-мир" або "-слав". Саме вони відображали побажання батьків щодо майбутнього характеру чи долі дитини.

Серед істинно українських чоловічих імен:

  • Богдан – "даний Богом";
  • Радослав – "радісна слава", зауважує сайт Ім'я Онлайн;
  • Володимир – "той, хто володіє світом";
  • Всеволод – "той, хто всім володіє";
  • Добриня – "добрий" або "сильний";
  • Зореслав – "той, хто славить зорі";
  • Любомир – "той, хто любить мир";
  • Мирослав – "той, хто прославляє мир";
  • Радомир – "радість світу";
  • Ростислав – "той, чия слава росте";
  • Святослав – "священна слава";
  • Твердислав – "міцна слава";
  • Ярослав – "ярий славою".

Істинно українські імена 2026

Які ще забуті українські імена повертаються в моду?

  • Улас – форма імені Власій, що трактується як "шепелявий".
  • Тодир – український варіант грецького імені Теодор, що перекладається як "Божий дар".
  • Мусій – український варіант імені Мойсей, яке означає "врятований із води".
  • Калістрат – давньогрецьке ім'я, що перекладається як "прекрасний воїн" або "доблесний захисник".
  • Євсій – ім'я давньогрецького походження, що трактується як "благочестивий" або "праведний".
  • Каленій – ім'я грецького походження, утворене від слів, що означають "гарний" і "перемагати".