9 забутих жіночих і чоловічих українських імен, які успішно відроджуються

Деякі жіночі та чолові імена з плином часу відійшли в забуття. Про них вже багато хто не пам'ятає. Лише зараз до таких імен з'являється підвищений інтерес.

Українські імена відрізняються милозвучністю, лагідністю та чуттєвістю. Вони викликають найтепліші емоції у кожного українця. Пропонуємо кілька даремно забутих жіночих і чоловічих імен з особливим значенням.

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Забуті українські імена: що вони означають

Хоча ім'я Лука походить від грецького імені Лукас, воно успішно прижилося у давнину на українських землях. Має значення "світлий", "осяяний" або "народжений на світанку". Однак, деякі дослідники вважають, що Лука виникло від імені Лук'ян. З латині означає "син Луки" або "належить роду Луки".

Арета виникло від грецького слова αρετή. Воно означає "досконалість", доброчинник". У Давній Греції була богиня мужності з ім'ям Арета.

Панкратій також з грецьким корінням, хоча колись було дуже популярним йменням на українських землях. Перекладається на українську "всемогутній".

Євстахія виникло від давньогрецького імені Еустафіос. Воно трактується як "стійкий", "неухильний", "неприступний". Деякі кажуть, що Єфстахія означає "твердо стоїть на ногах".

Марій колись дуже часто вживали в Україні. Воно сформувалось з давньоєврейської мови від імені Міріам. Має значення ""відкинутий", "гіркий", "сумний".

Луп – доволі давнє українське ймення. За переказами, має значення "вовк".

Неоніла – красиве ім'я, яке любили наші предки. Утворилось від чоловічого імені Неон, що пов'язане з грецьким словом Νέος. Його трактують як "молодий", "юний", "новий".

Потап з грецької мови означає "мандрівник", з латини – "оволоділа". Це народна версія імені Потапій або Потамій. У давнину так називали послідовників Ісуса Христа та апостолів.

Параскевія – одне з улюблених імен українців у давнину. Воно з'явилося від слова παρασκευή. Дослідники трактують його як "очікування", а також "переддень суботнього свята", "п'ятниця".