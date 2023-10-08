Давні українські імена зберігають в собі силу предків, національний дух і єдність. Тому таке ім'я може стати для дитини потужним оберегом, який буде захищати її від усього злого. Існує 50 найбільш популярних стародавніх імен для дівчаток, які втілюють українську силу.
Гарні Підійдуть будь-якій дівчинці: 5 незвичних жіночих імен
Стародавні українські жіночі імена: перелік
- Оріана;
- Цвітана;
- Бояна;
- Весна;
- Діяна;
- Лілея;
- Ясна;
- Трояна;
- Ява;
- Роса;
- Меланія;
- Юстина;
- Діамара;
- Мира;
- Аврелія;
- Килина;
- Даміана;
- Віринея;
- Лія;
- Владислава;
- Дзвінка;
- Зореслава;
- Яра;
- Даяна;
- Квітослава;
- Мальва;
- Франка;
- Домаха;
- Вишня;
- Магдалина;
- Секлета;
- Оляна;
- Акулина;
- Минодора;
- Леоніда;
- Гафія;
- Клавдія;
- Єремія;
- Аміра;
- Тея;
- Азалія;
- Феліція;
- Розалія;
- Ясенія;
- Марта;
- Станіслава;
- Єсенія;
- Агнія;
- Олівія;
- Світозара.