Давні українські імена зберігають в собі силу предків, національний дух і єдність. Тому таке ім'я може стати для дитини потужним оберегом, який буде захищати її від усього злого. Існує 50 найбільш популярних стародавніх імен для дівчаток, які втілюють українську силу.

Гарні Підійдуть будь-якій дівчинці: 5 незвичних жіночих імен

Стародавні українські жіночі імена: перелік