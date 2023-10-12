Украинские имена отличаются благозвучием, кротостью и чувственностью. Они вызывают самые теплые эмоции у каждого украинца. Предлагаем несколько напрасно забытых женских и мужских имен с особым значением.

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Забытые украинские имена: что они означают

Хотя имя Лука происходит от греческого имени Лукас, оно успешно прижилось в древности на украинских землях. Имеет значение "светлый", "озаренный" или "рожденный на рассвете". Однако некоторые исследователи считают, что Лука возник от имени Лукьян. По латыни означает "сын Луки" или "принадлежит роду Луки".

Арета возникло от греческого слова αρετή. Оно означает "совершенство", благотворитель." В Древней Греции была богиня мужества с именем Арета.

Панкратий также с греческими корнями, хотя когда-то было очень популярным именем на украинских землях. Переводится на украинский "всемогущий".

Евстахия возникло от древнегреческого имени Эустафиос. Оно трактуется как "устойчивый", "неуклонный", "неприступный". Некоторые говорят, что Ефстахия означает "твердо стоящий на ногах".

Марий когда-то очень часто употребляли в Украине. Оно сформировалось из древнееврейского языка от имени Мириам. Имеет значение ""отвергнутый", "горький", "печальный".

Луп – довольно древнее украинское имя. По преданию, имеет значение "волк".

Неонила – красивое имя, которое любили наши предки. Образовалось от мужского имени Неон, что связано с греческим словом Νέος. Его трактуют как "молодой", "юный", "новый".

Потап по греческому языку означает "путешественник", с латыни – "овладела". Это народная версия имени Потапий или Потамий. В древности так называли последователей Иисуса Христа и апостолов.

Параскевия – одно из любимых имен украинцев в древности. Оно появилось от слова παρασκευή. Исследователи трактуют его как "ожидания", а также "преддверие субботнего праздника", "пятница".