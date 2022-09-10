Згідно з Біблією, святий Іван Хреститель зазнав мученицької смерті через те, що засуджував тодішню владу та її неблагочестиві вчинки. У деяких регіонах України це свято називають "Іван Пісний", адже в цей день віряни дотримуються строгого посту, пише 24 канал.

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Останній пророк Старого заповіту перед тим, як йти проповідувати людям, жив у пустелі й харчувався диким медом та акридами. Місія життя Івана полягала у тому, щоб розповідати людям про прийняття майбутнього хрещення водою і Святим Духом. Адже саме він хрестив Ісуса Хреста в річці Йордані. І він готував людей до приходу Месії, якого вони так довго чекали.

Свято Усікновення – це день коли ми згадуємо, як постраждав Іван Хреститель від людської жорстокості та гніву. Згідно з Біблією, голову Івана відрубали за наказом царя Ірода. Падчірка царя Саломія виконала танець, який дуже сподобався йому. В подарунок Ірод пообіцяв дати їй, все, що вона забажає. За намовлянням своєї матері Іродіяди, вона попросила голову пророка.

Усікновення голови Івана Предтечі 2022 / Фото з відкритих джерел

Що не можна робити у свято Усікновення голови Івана Предтечі

В Україні зі святом Усікновення голови Івана Предтечі пов’язано багато народних повір'їв.

Заборонено у цей день користуватись будь-якими гострими предметами: ножицями, ножиком, сокирою.

Не можна нарізати та вживати їжу округлої форми.

У цей день не можна проводити гучні гуляння та вечірки, співати чи танцювати.

Також не рекомендується стригти волосся в цей день.

Не можна вживати жодні страви червоного кольору (томатний сік, помідори, борщ).

Не можна прибирати й займатися важкою працею.

Не можна перебувати у сварці з іншими.

А церква радить у цей день дотримуватися суворого посту та відвідувати богослужіння у храмі, провести цей день у спокої та молитві.