Якщо ви прагнете, щоб 2026-й став роком фінансового злету та сімейної гармонії, то варто звернути увагу на список того, що перебуває під суворою забороною. Детальніше про те, що не можна робити у новорічну ніч – розповідає 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".

Дивіться також Новий 2026 рік: головні кольори, тварина року та в чому зустрічати

Що не можна робити у новорічну ніч?

Не можна займатися рукоділлям, зокрема шити чи вишивати, у новорічну ніч, щоб старі проблеми не переслідували вас і надалі, зазначає ukr.media.

Не слід сідати за новорічний стіл із порожніми кишенями, адже це може похитнути матеріальну стабільність.

Не можна позичати гроші або брати в борг у ніч з 31 грудня на 1 січня, щоб не спровокувати матеріальні труднощі у 2026 році.

Не слід відзначати свято на самоті, щоб не накликати на себе біду та самотність.

Не слід сваритися та сперечатися з близькими чи знайомими, щоб не зруйнувати щастя у прийдешньому році.

Не можна сумувати, плакати чи нудьгувати у святкову ніч, інакше ризикуєте провести весь 2026 рік у сльозах.

Не можна зустрічати Новий рік у старому одязі, щоб не притягнути невдачі в усіх своїх починаннях.

Не слід виносити сміття або позбуватися непотрібних речей увечері 31 грудня, щоб випадково не позбутися власної удачі.

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією LifeStyle 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



Народні прикмети на новорічну ніч 2026