Головне осіннє свято бере свій початок із події 910 року, яка відбувалася у Константинополі. Тоді Богородиця своїм омофором врятувала місто від нападу ворогів. На Київській Русі свято Покрови було встановлене ще за князя Андрія Боголюбського приблизно у 1164 році, а храми на честь Покрови Пресвятої Богородиці почали будуватися в 12 столітті, пише 24 канал.

Читайте також Покрови 2022: дата святкування, значення та традиції

У народі свято Покрови часто пов'язували з настанням зими й покривом першим снігом землі. Збір врожаю в той період закінчувався, господині робили заготівлі на зиму, розтоплювалися печі й утеплювалися домівки. Дівчата та жінки у той період займалися шиттям, ткацтвом, прядінням і вишивкою.

Заборони у свято Покрови Пресвятої Богородиці

У свято не можна займатися господарською роботою.

Не можна лихословити та бажати зла ближнім.

Не можна відмовляти в допомозі та гостинності.

Не можна вживати алкогольні напої.

Не можна позичати гроші й самому брати в борг.

Не можна відмовляти сватам.

Не можна заздрити іншим.

Не можна брати участь у конфліктах.

Заборони та прикмети на свято Покрови / Фото "Canva"

Народні прикмети на Покрови 2022