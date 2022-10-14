Головне осіннє свято бере свій початок із події 910 року, яка відбувалася у Константинополі. Тоді Богородиця своїм омофором врятувала місто від нападу ворогів. На Київській Русі свято Покрови було встановлене ще за князя Андрія Боголюбського приблизно у 1164 році, а храми на честь Покрови Пресвятої Богородиці почали будуватися в 12 столітті, пише 24 канал.
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У народі свято Покрови часто пов'язували з настанням зими й покривом першим снігом землі. Збір врожаю в той період закінчувався, господині робили заготівлі на зиму, розтоплювалися печі й утеплювалися домівки. Дівчата та жінки у той період займалися шиттям, ткацтвом, прядінням і вишивкою.
Заборони у свято Покрови Пресвятої Богородиці
- У свято не можна займатися господарською роботою.
- Не можна лихословити та бажати зла ближнім.
- Не можна відмовляти в допомозі та гостинності.
- Не можна вживати алкогольні напої.
- Не можна позичати гроші й самому брати в борг.
- Не можна відмовляти сватам.
- Не можна заздрити іншим.
- Не можна брати участь у конфліктах.
Заборони та прикмети на свято Покрови / Фото "Canva"
Народні прикмети на Покрови 2022
- Наші предки вірили, що сніг, який випав на Покрову, володіє особливою силою і якщо вмитися ним, то ти збережеш свою молодість й примножиш красу.
- Часто дівчата на Покрови зверталися до Богородиці з проханням про заміжжя.
- Вважалося, якщо господиня напече багато млинців, то в зимову холоднечу в будинку буде тепло та затишно.
- Якщо дітей на свято облити водою через сито, то вони менше будуть хворіти.
- Здавна Покрови Пресвятої Богородиці вважається лише церковним святом, а й дівочим днем та покровителем весіль. Незаміжні дівчата ходили до церкви й молилися про хорошого нареченого. А та дівчина, яка швидше за всіх поставить свічку перед іконою Богородиці Покровської – першою вийде заміж.
- Якщо сніг випав у день весілля на Покрови, то подружнє життя буде щасливим.
- Якщо до Покрови листя з дерев опаде, то зима буде сніжною та легкою.
- Якщо журавлі відлетіли у вирій до настання свята, то зима буде дуже холодною.