Кількість фільмів, знятих і озвучених державною мовою за 2020 рік, зменшилась майже в половину. Такий висновок зробили після моніторингу дотримання Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у фейсбуці. Згідно з інформацією, яку надало Державне агентство України з питань кіно, кількість фільмів, знятих, дубльованих та озвучених українською мовою, зменшилась в 4,6 раза.

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Так, 2019 року картин було 523, а 2020 року, станом на 1 жовтня, – лише 286. Серед них державною мовою зняли 34 стрічки у той час, як торік – 159, продублювали – 104 фільми у порівнянні з 210, озвучили українською мовою – 123 на противагу 208 минулого року. Суттєво зменшилась і кількість фільмів, субтитрованих державною мовою – з 58 до 19.

На жаль, бачимо тенденцію до значного зменшення кількості стрічок, які виходять українською мовою, що, на моє переконання, свідчить про необхідність посилення державної підтримки українського кінематографа,

– наголосив Тарас Кремінь.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь додав, що варто не лише належним чином фінансувати українське кіно, а й забезпечити прозорі умови проведення конкурсу на держфінансування проєктів. Тому вітчизняні стрічки повинні відповідати як критеріям якості, так і національним інтересам.