Фільм "Джентльмени" (The Gentlemen) культового режисера Гая Річі, що вийшов на екранах у січні 2020 року, отримав шалений успіх у прокаті. Тому режисер і кінокомпанія Miramax TV вирішили перетворити свій останній спільний фільм у серіал.

У світовому прокаті стрічка "Джентльмени" зібрала 115 мільйонів доларів при бюджеті всього у 22 мільйони. Зокрема, фільм отримав хороші відгуки від кінокритиків та глядачів, тому Гай Річі заявив, що стане сценаристом, режисером і виконавчим продюсером серіалу "Джентльмени". Іншими продюсерами стануть Марн Девіс та Айван Аткінсон, повідомляє Deadline.

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Щоправда, зірок кінострічки – Меттью Мак‑Конегі і Коліна Фаррелла – фанати можуть не побачити. У своїй заяві глава Miramax TV Марк Хелвіг зазначив, що актори малоймовірно повернуться у фільм. Про що саме йтиметься в серіалі і яка дата зйомок та його прем'єри – невідомо.

"Miramax Television раді оголосити про нові творчі плани у співпраці з Гаєм Річі. Ми вважаємо його одним з найяскравіших і плідних кінематографістів і людиною, творчістю якого ми захоплюємося багато років. І ми дуже раді перенести історію "Джентльменів" в сферу глобального преміального телебачення", – заявили представники компанії.

Що відомо про фільм "Джентльмени"?

Сюжет фільму розгортається навколо емігранта на ім'я Міккі Пірсон (Меттью Мак‑Конегі), який побудував успішну імперію з розповсюдження марихуани в Лондоні. Чоловік прагне позбутися бізнесу та відійти в тінь, але таке рішення переростає у справжню серію змов і шантажу, оскільки інші прагнуть вкрасти його надбання. Окрім Меттью Мак‑Конегі і Коліна Фаррелла, у стрічці зіграли такі актори, як Чарлі Ханнем, Генрі Голдінг, Мішель Докер, Джеремі Стронг, Едді Марсан, Х'ю Грант та інші.

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