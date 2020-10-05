Фильм "Джентльмены" (The Gentlemen) культового режиссера Гая Ричи, вышедший на экранах в январе 2020 года, получил бешеный успех в прокате. Поэтому режиссер и кинокомпания Miramax TV решили превратить свой последний совместный фильм в сериал.

В мировом прокате лента "Джентльмены" собрала 115 миллионов долларов при бюджете всего в 22 миллиона. В частности, фильм получил хорошие отзывы от кинокритиков и зрителей, так что Гай Ричи заявил, что станет сценаристом, режиссером и исполнительным продюсером сериала "Джентльмены". Другими продюсерами станут Марн Дэвис и Айван Аткинсон, сообщает Deadline.

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Правда, звезд киноленты – Мэттью Макконахи и Колина Фаррелла – фанаты могут не увидеть. В своем заявлении глава Miramax TV Марк Хелвиг отметил, что актеры, вероятно, не вернутся в фильм. О чем именно пойдет речь в сериале и какова дата съемок и его премьеры – неизвестно.

"Miramax Television рады объявить о новых творческих планах в сотрудничестве с Гаем Ричи. Мы считаем его одним из самых ярких и плодотворных кинематографистов и человеком, творчеством которого мы восхищаемся много лет. И мы очень рады перенести историю "Джентльменов" в сферу глобального премиального телевидения", – заявили представители компании.

Что известно о фильме "Джентльмены"?

Сюжет фильма разворачивается вокруг эмигранта по имени Микки Пирсон (Мэттью Макконахи), который построил успешную империю по распространению марихуаны в Лондоне. Мужчина стремится избавиться от бизнеса и отойти в тень, но такое решение перерастает в настоящую серию заговоров и шантажа, поскольку другие стремятся украсть его достояние. Кроме Мэттью Макконахи и Колина Фаррелла, в ленте сыграли такие актеры, как Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докер, Джереми Стронг, Эдди Марсан, Хью Грант и другие.

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