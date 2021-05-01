Вітаю з Пасхою: найкращі побажання з Великоднем у прозі та віршах

2 травня віряни святкують велике свято Христового Воскресіння. Це найбільше свято у християнській релігії. Цього дня ми святкуємо воскресіння Христа, який подарував нам життя у мирі і вічне блаженство.

Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас привітання з Великоднем у прозі та віршах українською мовою, щоб ви мали змогу привітати рідних, які перебувають від вас далеко.

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Через продовження пандемії, ми змушені надалі бути обережними й відзначати світле радісне свято окремо у своїх домівках, однак радимо вам не сумувати в цей великий день, а надіслати близьким привітання. Христос Воскрес!

Привітання з Пасхою-2021 у прозі

Щиро вітаю Вас із Великоднем! Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаю Вам радості, здоров'я, добробуту і благополуччя. Христос Воскрес!

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З Великоднем! Бажаємо вам душевної чистоти і гармонії, миру та спокою в сімейній оселі. Нехай це величне свято Воскресіння Господнього надихає Вас на добрі та праведні справи. Нехай Пасха стане для кожного початком нового життя – кращого і добрішого! Христос Воскрес!



Привітання з Пасхою у прозі

Вітаємо з Великоднем! Бажаю, щоб переможний дух надії та радості супроводжували Вас і Вашу родину, давали силу, енергію, наснагу для добрих і корисних справ. Нехай радісні Пасхальні дні покладуть благодатні початки нових перемог і звершень на Вашому життєвому шляху. Христос Воскрес!

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Вітаю вас від душі зі світлим святом Великодня! Христос Воскрес! Бажаю, щоб ця весна стала у вашому житті особливою і принесла успіх, гармонію, душевне тепло і взаєморозуміння з навколишнім світом і людьми! Нехай ті чудеса, в які віриться, втіляться в реальність!

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У цей святковий великий день хочу побажати вам добра, міцного здоров'я, миру і процвітання у всьому. Нехай кожен день ваш будинок наповнюється щастям і благополуччям. Даруйте один одному увагу і турботу, любов і вірність. Вітаємо зі святом Великодня!

Привітання з Великоднем-2021 у віршах

Христос воскрес! – десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

Христос воскрес – лунають дзвони.



Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!



Привітання з Великоднем 2021 у віршах

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

– Христос Воскрес!

– Воістину воскрес!

***

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

"Христос воскрес"-лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай Бог благословить!

Веселих свят! Христос Воскрес!

***

Під зорями весна ще буде спати,

Ще місто мла вкриватиме густа,

А ми до церкви підем привітати

Воскреслого Христа.

А в церкві так велично, світло буде,

Заграють дзвони із церковних веж,

І разом з ними заспівають люди:

Христос воскрес!

У поле, в ліс, де сніг останній тане,

У досвіток покотиться луна

А там зі сну прокинеться і встане

Дзвінка весна!



***

Свято Пасхи вжe,настало,

Люди звичай бережуть,

Розмальовують яєчка,

Пишні пасочки печуть.

Святкування йде віками,

Це такі чудові дні:

В гості йти, під рушниками

Страви нести запашні.

Доброзичливо, з любовю

Мати щирі почуття,

Людям зичити здоровя

І щасливого життя.

Святiсть-це чарівне слово,

Тільки треба так зуміть,

Щоб життя своє святково

У труді й добрі прожить.

Христов воскрес!

Воістину воскрес!

***

Славте Ісуса Христа

За Його кров, за тяжкі муки.

Його любіть, як він полюбив

В хвилину радості й розлуки.

Христос Воскрес!

***

З Христовим Воскресінням щиро вас вітаю!

Жити в любові і радості від щирого серця бажаю!

Хай буде запашною Великодня Паска

І буде з вами завджи милосердна Божа ласка!

Христос Воскрес!