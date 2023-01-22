Ідея соборності завжди була і є базовою національною цінністю українського народу. Сьогодні вона стала передумовою успіху нашого спротиву проти агресії Росії. У єдності наша сила, тож пропонуємо вам добірку привітань зі святом, зазначає 24 канал.

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Привітання з Днем Соборності України у віршах

День соборності відзначає

Український весь народ,

Кожен українець щастя

У це свято нехай знайде,

Згадаймо ми сьогодні разом

Про єдність всієї країни,

Мир панує хай в Україні,

І не буде нехай війни!

***

Україно, соборна державо,

Сонценосна колиско моя.

Ще не вмерла й не вмре твоя слава,

Завойована в чесних боях.

Твій Богдан й вінценосна Софія

Повернулись до тебе з віків,

Ще не вмерла й не вмре твоя мрія,

Як не вмер солов'їний твій спів.

Україно, Шевченка надіє,

Мій святий, несплюндрований гімн,

Я в мовчанні твоєму німію

Й воскресаю у слові твоїм.

І Дніпро, і Дністер пливуть в море,

Бо єднає їх кревна земля,

Україно, державо соборна,

Сонценосна колиско моя!

***

День соборності великої України,

Відзначаємо у цей славний день,

Хочемо побажати любові й щастя,

Міцного здоров’я всім.

Щоб зростала і міцніла Україна,

Написали їй ми привітання,

Процвітання добра і миру,

Побажаємо ми в цей день славний.

День Соборності України 2023 – привітання у віршах та прозі / Фото з відкритих джерел

З Днем Соборності, держава,

Будь багата, щира, жвава.

Хай народ тебе цінує,

Зберігає та шанує!

З величезним святом, люди,

Хай країна добра буде.

Мир панує та завзяття,

Хай цвіте країна, браття!

***

Соборність розуміє кожен власно,

Що це таке? – задасть питання вчасно,

– Це єдність духу, сила мого народу,

Що нас єднає мужність, волю, вроду.

Це час минулий у теперішню хвилину,

Це піклування щире про родину,

Це той завіт, що нам Кобзар давав,

Це те, про що він мріяв і писав,

Це ті рядки, що складені навіки,

Це для душі вірші, що серцю ліки,

Це золоті слова про той садочок,

Про ті гаї, Дніпро, синів і дочок.

Це кожен з нас, як часточка країни,

Це сміх гучний щасливої дитини,

Це спів птахів над рідним нашим гаєм,

Веселка райдужна, проходить що над плаєм,

Це те, що може краще відтворити,

Що може нам майбутнє привідкрити,

Це наші мрії в дійсності новій,

Це світле небо миру і надій,

Це сонце, роси, квіти навесні,

Це щось приємне, що ми бачимо у сні.

Соборність, я вважаю, – то сім’я,

То Україна, нененька моя!

***

Україна в цей великий день

Стала цілою, єдиною країною,

Нехай народ твій моя Батьківщино

Подарунок готує свій.

Разом ми, і це – прекрасно!

Знову сила, знову, як кремінь.

І ворогові будь нам небезпечно

На очі показуватися в цей день.

Привітання з Днем Соборності України 2023 – вірші та проза / Фото Андрій Єрмоленко

День Соборності України – проза

Вітаю з Днем Соборності України й бажаю від щирого серця єдиного духу народу, великої сили й могутності, міцної дружби й братерської допомоги, взаємоповаги й розуміння, вірних цілей і високих прагнень, чистого і мирного неба.

***

Урочистий Акт єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки став символом віковічного прагнення нашого народу жити у єдиній соборній незалежній державі. Щиро вітаємо вас із цим днем! Бажаємо здоров'я і натхнення, добробуту і злагоди, успіхів у роботі! Нехай любов до рідного краю згуртовує нас задля здійснення високої мети – перемоги нашої України.

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Вітаємо всіх українців з Днем Соборності. Це одне з найважливіших свят нашої країни, що символізує те, що ми всі – це один народ і ніщо не зможе нас розділити. Давайте ж ніколи, які б негаразди нас ні чекали, не будемо про це забувати.

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Шановні друзі! Сьогодні український народ відзначає величну дату своєї багатовікової історії — День Соборності, свято об’єднання українських земель в єдину самостійну державу. Вітаю Вас зі святом і бажаю і надалі триматися разом!

Привітання з Днем Соборності України 2023 – вірші та проза / Фото з відкритих джерел

22 січня український народ щорічно святкує День Соборності України. Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети – процвітання соборної незалежної демократичної могутньої України, надійної запоруки добробуту й щасливого життя її народу.

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Вітаю з Днем Соборності, з днем єднання українських земель. Всім нескінченного щастя, міцного здоров'я, добробуту. Нехай життя в нашій чудовій країні буде для кожного в достатку, радості, спокої. Нехай завжди над нашими землями світить сонце, і всім нам тут буде світло, тепло і затишно!

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З огляду на те, що вороги хочуть пошматувати, розірвати нашу державу на декілька клаптиків, День Соборності України є дуже знаменною датою для нашої вітчизни. Україна – це єдина, велика сім'я і ми будемо захищати нашу державу, допоки нам вистачить сил. І поки ми разом, доти ми сильні й лише разом зможемо подолати ворога. Україна – єдина та сильна!