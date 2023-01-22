Идея соборности всегда была и есть базовая национальная ценность украинского народа. Сегодня она явилась предпосылкой успеха нашего сопротивления против агрессии России. В единстве наша сила, поэтому предлагаем вам подборку поздравлений с праздником, отмечает 24 канал.

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Поздравления с Днем Соборности Украины в стихах

День соборности отмечает

Украинский весь народ,

Каждый украинец счастья

В этот праздник пусть найдет,

Вспомним мы сегодня вместе

О единстве всей страны,

Мир царит пусть в Украине,

И не будет войны!

***

День соборности великой Украины

Отмечаем в этот славный день,

Хотим пожелать любви и счастья,

Крепкого здоровья всем.

Чтобы росла и крепла Украина,

Написали ей мы поздравления,

Процветание добра и мира,

Пожелаем мы в этот день славный.

День Соборности Украины 2023 – поздравления в стихах и прозе / Фото из открытых источников

С Днем Соборности, государство,

Будь богата, искренна, жива.

Пусть народ тебя ценит,

Сохраняет и уважает!

С огромным праздником, люди,

Пусть страна хорошая будет.

Мир царит и упорство,

Пусть цветет страна, братья!

***

Украина в этот великий день

Стала целой, единственной страной,

Пусть народ твой моя Родина

Подарок готовит свой.

Вместе мы, и это прекрасно!

Снова сила, снова, как кремень.

И врагу будь нам опасно

На глазах показываться в этот день.

Поздравления с Днем Соборности Украины 2023 – стихи и проза / Фото Андрей Ермоленко

День Соборности Украины – проза

Поздравляю с Днем Соборности Украины и желаю от всего сердца единого духа народа, большой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, чистого и мирного неба.

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Торжественный Акт единения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики стал символом векового стремления нашего народа жить в едином соборном независимом государстве. Поздравляем вас с этим днем! Желаем здоровья и вдохновения, благополучия и согласия, успехов в работе! Пусть любовь к родному краю сплачивает нас ради осуществления высокой цели – победы нашей Украины.

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Поздравляем всех украинский с Днем Соборности. Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все – это один народ и ничто не сможет разделить нас. Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас ни ожидали, не будем об этом забывать.

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Дорогие друзья! Сегодня украинский народ отмечает величественную дату своей многовековой истории – День Соборности, праздник объединения украинских земель в единое самостоятельное государство. Поздравляю Вас с праздником и желаю и дальше держаться вместе!

Поздравления с Днем Соборности Украины 2023 – стихи и проза / Фото из открытых источников

22 января украинский народ ежегодно отмечает День Соборности Украины. Пусть ум, воля и любовь к родному краю сплачивают нас для осуществления высокой цели – процветания соборной независимой демократической могущественной Украины, надежного залога благосостояния и счастливой жизни ее народа.

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Поздравляю с Днем Соборности с днем единения украинских земель. Всем нескончаемого счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей прекрасной стране будет для каждого в достатке, радости, покое. Пусть всегда над нашими землями светит солнце, и всем нам здесь будет светло, тепло и уютно!

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Учитывая, что враги хотят разорвать наше государство на несколько клочков, День Соборности Украины является очень знаменательной датой для нашего отечества. Украина – это единственная, большая семья, и мы будем защищать наше государство, пока нам хватит сил. И пока мы вместе, мы сильны и только вместе сможем преодолеть врага. Украина – единственная и сильная!