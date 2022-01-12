День доньки-2022: миловидні картинки-привітання зі святом

12 січня 2022 , 07:02
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Джерело:

24 канал

12 січня у світі відзначають День доньки. Це свято входить до циклу сімейних, у яких вшановуються всі члени родини. Якщо у вас є донечка, то привітайте її з цим теплим днем!

День доньки – ніжне й приємне свято, яке в Україні окрім 12 січня святкують ще й 25 квітня. У цей день заведено вітати усіх донечок найкращими подарунками й привітаннями. Якщо ваша дочка перебуває далеко від вас, але ви дуже сильно хочете привітати її, то надішліть винуватиці свята красиву листівку.

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Картинки-привітання з Днем доньки-2022 


Привітання з Всесвітнім днем доньки 2022


Картинки з Всесвітнім днем доньки 2022


День доньки 2022: картинки-привітання


Листівки з Днем доньки 2022


День доньки 2022: красиві картинки


Всесвітній день доньки святкують 12 січня 


З Днем доньки 2022


День доньки 2022: привітання у листівках


Вітаю з Днем доньки 2022

Автор: Андріана Будиш