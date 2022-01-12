День доньки – ніжне й приємне свято, яке в Україні окрім 12 січня святкують ще й 25 квітня. У цей день заведено вітати усіх донечок найкращими подарунками й привітаннями. Якщо ваша дочка перебуває далеко від вас, але ви дуже сильно хочете привітати її, то надішліть винуватиці свята красиву листівку.

До слова Вихідні у 2022 році: календар святкових днів в Україні

Картинки-привітання з Днем доньки-2022



Привітання з Всесвітнім днем доньки 2022



Картинки з Всесвітнім днем доньки 2022



День доньки 2022: картинки-привітання



Листівки з Днем доньки 2022



День доньки 2022: красиві картинки



Всесвітній день доньки святкують 12 січня



З Днем доньки 2022



День доньки 2022: привітання у листівках