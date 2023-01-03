Дівчата з іменами Уляна, Юлія та Юліана мають спокійний і приємний характер. Вони працьовиті, відповідальні й не здатні на будь-які підлості. Привітайте сьогодні їх з Днем ангела, адже вони цього заслуговують, 24 канал.

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Привітання у віршах з Днем ангела Юліани, Юлії та Уляни

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з Ангелом Хранителем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

***

Сьогодні, дорога Уляно,

Лови приємні моменти!

Немає нікого на світі краще,

Тільки для тебе всі компліменти!

Нехай блищать твої очі,

Цвіте усмішка на вустах!

Нехай дарує світ кольорові фарби,

А все, що було лише в мріях,

Легко в реальність втілиться!

***

Уляна! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

Ти, Уляно, наше чудо,

У світі кращої нема!

Мила ти й благородна,

І красива, й дуже добра.

З іменинами вітаємо,

І бажаємо ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлемо тобі пісень!

Привітання з Днем ангела Уляни, Юліани та Юлі – вірші й проза / Фото Canva

Юліє! З Днем ангела вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Ти дуже красива й величава,

Чекають в житті на тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

***

Хай буде ангел добрий до тебе —

Дарує щастя і все що треба!

Крильми прикриє у хвилину злу.

Від негараздів усіх врятує.

Любов дарує, тепло, надію,

Молитви чує, розрадить вміє.

Тебе, Юля, не полишає.

У Бога щастя й добра благає.

***

З Днем ангела Юлії мої найщиріші привітання,

Від усього серця, з побажаннями добра,

В здоров'ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Юліана, з Днем Ангела вітаю!

Щастя й радості бажаю,

Любові, душевного тепла,

В справах всіх – лише хвала!

Ангел, що з тобою поруч

Нехай в житті тебе веде,

І всі проблеми й негоди

Легким жестом відведе.

***

Юліана, з Днем ангела тебе,

Зі святом цим я привітаю,

Хай в усьому повезе

Я ж від себе побажаю:

Чистого неба і сонячних днів,

Вірних, чуйних друзів,

Радісних і добрих снів,

Й сміх дзвінкий в окрузі.

Привітання у віршах та прозі з Днем ангела Уляни, Юліани та Юлі / Фото Canva

День ангела в Уляни, Юлії та Юліани – привітання у прозі

Уляна, прийми мої найщиріші вітання з днем ​​ангела! У твій святковий день хочу побажати найкращого, щоб в житті було якомога більше хороших емоцій, приємних моментів і постійного колообігу позитивних подій. Щоб тебе оточували тільки любі, рідні, дорогі серцю люди. Щоб у всьому супроводжував успіх і везіння. І щоб тебе завжди охороняв від біди твій ангел!

***

Дорога наша Уляна! В цей святковий день – День твого Ангела, бажаю, щоб у твоїй душі грала весела пісня, а за вікном світило яскраве сонце, щоб руки твої займалися улюбленою справою, а в голові з’являлися цікаві ідеї, щоб близькі тебе цінували й любили, а навколишні люди – поважали й захоплювалися тобою.

***

Чарівна Уляна! Вітаю тебе з іменинами! У це чудове свято хочеться побажати тобі невичерпної енергії й безхмарного щастя! Нехай будь-яка справа, за яку ти візьмешся, принесе тобі успіх!

***

Вітаю, Уляна, з цим чудовим святом душі – Днем Ангела. Хочу тобі побажати нев’янучої краси й щирої доброти серця, приємних сюрпризів життя і великих успіхів у твоїх справах, відмінного настрою і чудових життєвих ідей, впевнених сил і чудових друзів.

Привітання з Днем ангела Уляни, Юліани та Юлі у прозі та віршах / Фото Canva

Прекрасна Юлія, чудова і найкрасивіша дівчина, від щирого серця тебе вітаю з іменинами! Будь найщасливішою в цьому житті, нехай буде повно твоє серце любов'ю, нехай буде безнапасним і світлим твій шлях. Бажаю тобі, хороша, великої радості та процвітання. Щоб удача тобі посміхалася, щоб щастя твоє нікуди від тебе не поділося, щоб серце любов'ю зігрівають, щоб ти завжди прекрасною і чудовою залишалася!

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Юленько, вітаю тебе з іменинами! Хай твоє життя буде сповнене сонця, радощів та приємних моментів, а доля підносить лише хороші сюрпризи! Залишайся такою ж хорошою та чесною людиною, а також не бійся боротись за своє щастя! Твій ангел-охоронець у цьому допоможе!

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Бажаю тобі, люба Юлія, найбільших, творчих успіхів і розвитку твоїх незрівнянних талантів. Завжди будь на висоті, не піддавайся критиці та провокаціям з боку недоброзичливців. Завжди стій на своєму і добивайся всього про що мріяла. Ти справді гідна тільки найкращого! З іменинами!

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Дорога Юліана, з іменинами тебе! Твоя дотепність і твоя життєва енергія, твій пекучий інтерес до життя і твоя глибина, твої чесноти й таланти притягують до себе як магніт. Ти гідна всього найкращого! Бажаємо тобі працювати на престижній посаді, в хороших умовах, рости й розвиватися, мати щасливі стосунки й будинок мрії. Ти гідна найкращого чоловіка і нехай він буде поруч з тобою! Успіхів і достатку тобі у всіх сферах!

***

Вітаю тебе, дорога Юліано Хочу побажати неймовірно щасливого життя, наповненого успіхом, веселощами, добром і радістю. Нехай твоя любов буде чистою і світлою, нехай душа радіє кожному світанку і заходу, нехай серце прагне до добрих вчинків і вічного блага.