Дівчата з іменами Уляна, Юлія та Юліана мають спокійний і приємний характер. Вони працьовиті, відповідальні й не здатні на будь-які підлості. Привітайте сьогодні їх з Днем ангела, адже вони цього заслуговують, 24 канал.
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Привітання у віршах з Днем ангела Юліани, Юлії та Уляни
У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще – нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з Ангелом Хранителем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!
***
Сьогодні, дорога Уляно,
Лови приємні моменти!
Немає нікого на світі краще,
Тільки для тебе всі компліменти!
Нехай блищать твої очі,
Цвіте усмішка на вустах!
Нехай дарує світ кольорові фарби,
А все, що було лише в мріях,
Легко в реальність втілиться!
***
Уляна! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
Ти, Уляно, наше чудо,
У світі кращої нема!
Мила ти й благородна,
І красива, й дуже добра.
З іменинами вітаємо,
І бажаємо ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлемо тобі пісень!
Привітання з Днем ангела Уляни, Юліани та Юлі – вірші й проза / Фото Canva
Юліє! З Днем ангела вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Ти дуже красива й величава,
Чекають в житті на тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!
***
Хай буде ангел добрий до тебе —
Дарує щастя і все що треба!
Крильми прикриє у хвилину злу.
Від негараздів усіх врятує.
Любов дарує, тепло, надію,
Молитви чує, розрадить вміє.
Тебе, Юля, не полишає.
У Бога щастя й добра благає.
***
З Днем ангела Юлії мої найщиріші привітання,
Від усього серця, з побажаннями добра,
В здоров'ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Юліана, з Днем Ангела вітаю!
Щастя й радості бажаю,
Любові, душевного тепла,
В справах всіх – лише хвала!
Ангел, що з тобою поруч
Нехай в житті тебе веде,
І всі проблеми й негоди
Легким жестом відведе.
***
Юліана, з Днем ангела тебе,
Зі святом цим я привітаю,
Хай в усьому повезе
Я ж від себе побажаю:
Чистого неба і сонячних днів,
Вірних, чуйних друзів,
Радісних і добрих снів,
Й сміх дзвінкий в окрузі.
Привітання у віршах та прозі з Днем ангела Уляни, Юліани та Юлі / Фото Canva
День ангела в Уляни, Юлії та Юліани – привітання у прозі
Уляна, прийми мої найщиріші вітання з днем ангела! У твій святковий день хочу побажати найкращого, щоб в житті було якомога більше хороших емоцій, приємних моментів і постійного колообігу позитивних подій. Щоб тебе оточували тільки любі, рідні, дорогі серцю люди. Щоб у всьому супроводжував успіх і везіння. І щоб тебе завжди охороняв від біди твій ангел!
***
Дорога наша Уляна! В цей святковий день – День твого Ангела, бажаю, щоб у твоїй душі грала весела пісня, а за вікном світило яскраве сонце, щоб руки твої займалися улюбленою справою, а в голові з’являлися цікаві ідеї, щоб близькі тебе цінували й любили, а навколишні люди – поважали й захоплювалися тобою.
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Чарівна Уляна! Вітаю тебе з іменинами! У це чудове свято хочеться побажати тобі невичерпної енергії й безхмарного щастя! Нехай будь-яка справа, за яку ти візьмешся, принесе тобі успіх!
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Вітаю, Уляна, з цим чудовим святом душі – Днем Ангела. Хочу тобі побажати нев’янучої краси й щирої доброти серця, приємних сюрпризів життя і великих успіхів у твоїх справах, відмінного настрою і чудових життєвих ідей, впевнених сил і чудових друзів.
Привітання з Днем ангела Уляни, Юліани та Юлі у прозі та віршах / Фото Canva
Прекрасна Юлія, чудова і найкрасивіша дівчина, від щирого серця тебе вітаю з іменинами! Будь найщасливішою в цьому житті, нехай буде повно твоє серце любов'ю, нехай буде безнапасним і світлим твій шлях. Бажаю тобі, хороша, великої радості та процвітання. Щоб удача тобі посміхалася, щоб щастя твоє нікуди від тебе не поділося, щоб серце любов'ю зігрівають, щоб ти завжди прекрасною і чудовою залишалася!
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Юленько, вітаю тебе з іменинами! Хай твоє життя буде сповнене сонця, радощів та приємних моментів, а доля підносить лише хороші сюрпризи! Залишайся такою ж хорошою та чесною людиною, а також не бійся боротись за своє щастя! Твій ангел-охоронець у цьому допоможе!
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Бажаю тобі, люба Юлія, найбільших, творчих успіхів і розвитку твоїх незрівнянних талантів. Завжди будь на висоті, не піддавайся критиці та провокаціям з боку недоброзичливців. Завжди стій на своєму і добивайся всього про що мріяла. Ти справді гідна тільки найкращого! З іменинами!
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Дорога Юліана, з іменинами тебе! Твоя дотепність і твоя життєва енергія, твій пекучий інтерес до життя і твоя глибина, твої чесноти й таланти притягують до себе як магніт. Ти гідна всього найкращого! Бажаємо тобі працювати на престижній посаді, в хороших умовах, рости й розвиватися, мати щасливі стосунки й будинок мрії. Ти гідна найкращого чоловіка і нехай він буде поруч з тобою! Успіхів і достатку тобі у всіх сферах!
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Вітаю тебе, дорога Юліано Хочу побажати неймовірно щасливого життя, наповненого успіхом, веселощами, добром і радістю. Нехай твоя любов буде чистою і світлою, нехай душа радіє кожному світанку і заходу, нехай серце прагне до добрих вчинків і вічного блага.