Девушки с именами Ульяна, Юлия и Юлиана носят спокойный и приятный характер. Они трудолюбивы, ответственны и не способны на какие-либо подлости. Поздравьте сегодня их с Днем ангела, ведь они этого заслуживают, 24 канал.
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Поздравления в стихах с Днем ангела Юлианы, Юлии и Ульяны
В этот праздничный день принимай наилучшие пожелания
Душевного тепла, добра, красоты и любви,
А еще – пусть исполнятся надежды,
Чтобы родные и близкие были здоровы.
Ты с Ангелом Хранителем своим
Дружи всем сердцем, доверяй секреты,
И верь в чудеса чудесные вместе с ним,
Так не попадешь ты во злые сети!
***
Сегодня, дорогая Ульяна,
Лови приятные моменты!
Нет никого на свете лучше,
Только тебе все комплименты!
Пусть блестят твои глаза,
Цветет улыбка на устах!
***
Поздравляю с именинами, Ульяна!
Пусть душа твоя от счастья млеет,
Жизнь твоя не ведает обмана,
И огонь любви тебя пусть греет!
Жизнь пусть плавной речкою струится,
И пусть злые бури не волнуют,
Всем твоим мечтам желаю сбыться,
Чтоб поверить вновь в мечту другую!
Ангелы тебя пусть укрывают
В холод и в душевное ненастье,
Радость пусть твой дом не покидает,
Наполняя жизнь безмерным счастьем!
***
Ты, Ульяна, наше чудо,
В мире лучше нет!
Милая ты и благородная,
И красивая, и очень хорошая.
С именинами поздравляем,
И желаем мы в этот день:
Будь любима и счастлива,
Хороших шлем тебе песен!
Поздравления с Днем ангела Ульяны, Юлианы и Юли – стихи и проза / Фото Canva
Юлия! С Днем ангела поздравляю,
Всего лучшего желаю!
Ты очень красивая и величавая,
Ждут в жизни тебя лавры и слава!
Что еще сейчас пожелать?
Конечно мудрость постигать!
Да будет жизнь для тебя прекрасна,
А небо всегда будет светлое и ясное!
***
Да будет ангел добр к тебе
Дарит счастье и все что нужно!
Крыльмы прикроет в минуту зла.
От невзгод всех спасет.
Любовь дарит, тепло, надежду,
Молитвы слышит, утешает умеет.
Тебя, Юля, не оставляет.
У Бога счастья и добра умоляет.
***
С Днем ангела Юлии мои искренние поздравления,
От всего сердца, с пожеланиями добра,
В здоровье и радости, сто лет процветания,
Любви, счастья и семейного тепла!
***
Юлиана, с Днем Ангела поздравляю!
Счастья и радости желаю,
Любви, душевного тепла,
В делах всех – только хвала!
Ангел, что с тобой рядом
Пусть в жизни тебя ведет,
И все проблемы и непогоды
Легким жестом уведет.
***
Юлиана, с Днем ангела тебя,
С праздником этим я поздравлю,
Пусть во всем повезет
Я же от себя пожелаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Верных, отзывчивых друзей,
Радостных и добрых снов,
И смех звонкий в округе.
Поздравления в стихах и прозе с Днем ангела Ульяны, Юлианы и Юли / Фото Canva
День ангела в Ульяне, Юлии и Юлиане – поздравление в прозе
Ульяна, прими мои искренние поздравления с днем ангела! В твой праздничный день хочу пожелать лучшего, чтобы в жизни было побольше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота положительных событий. Чтобы тебя окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопровождал успех и везение. И чтобы тебя всегда охранял от беды твой ангел!
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Дорога наша Ульяна! В этот праздничный день – День твоего Ангела, желаю, чтобы в душе твоей играла веселая песня, а за окном светило яркое солнце, чтобы руки твои занимались любимым делом, а в голове появлялись интересные идеи, чтобы близкие тебя ценили и любили, а окружающие люди – уважали и восхищались тобой.
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Очаровательная Ульяна! Поздравляю тебя с именинами! В этот замечательный праздник хочется пожелать тебе неистощимой энергии и безоблачного счастья! Пусть любое дело, за которое ты возьмешься, принесет тебе успех!
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Поздравляю, Ульяна, с этим чудесным праздником души – Днем Ангела. Хочу тебе пожелать неувядающей красоты и искренней доброты сердца, приятных сюрпризов жизни и больших успехов в твоих делах, отличного настроения и отличных жизненных идей, уверенных сил и замечательных друзей.
Поздравления с Днем ангела Ульяны, Юлианы и Юли в прозе и стихах / Фото Canva
Прекрасная Юлия, прекрасная и самая красивая девушка, от всей души тебя поздравляю с именинами! Будь самой счастливой в этой жизни, да будет полно твое сердце любовью, да будет безнапасным и светлым твой путь. Желаю тебе, хорошая, большой радости и процветания. Чтобы удача тебе улыбалась, чтобы счастье твое никуда от тебя не делось, чтобы сердце любовью согревалось, чтобы ты всегда прекрасной и прекрасной оставалась!
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Юленька, поздравляю тебя с именинами! Пусть твоя жизнь будет полна солнца, радостей и приятных моментов, а судьба преподносит только хорошие сюрпризы! Оставайся таким же хорошим и честным человеком, а также не бойся бороться за свое счастье! Твой ангел-хранитель в этом поможет!
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Желаю тебе, дорогая Юлия, величайших, творческих успехов и развития твоих несравненных талантов. Всегда будь на высоте, не подвергайся критике и провокациям со стороны недоброжелателей. Всегда стой на своем и добивайся всего о чем мечтала. Ты действительно достойна только лучшего! С именинами!
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Дорогая Юлиана, с именинами тебя! Твоя остроумие и твоя жизненная энергия, твой жгучий интерес к жизни и твоя глубина, твои добродетели и таланты притягивают к себе как магнит. Ты достойна всего лучшего! Желаем тебе работать в престижной должности, в хороших условиях, расти и развиваться, иметь счастливые отношения и дом мечты. Ты достойна лучшего мужчины и пусть он будет рядом с тобой! Удачи и достатка тебе во всех сферах!
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Приветствую тебя, дорогая Юлиано Хочу пожелать невероятно счастливой жизни, наполненной успехом, весельем, добром и радостью. Пусть твоя любовь будет чистой и светлой, пусть душа радуется каждому рассвету и закату, пусть сердце стремится к добрым поступкам и вечному благу.