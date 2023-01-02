Девушки с именами Ульяна, Юлия и Юлиана носят спокойный и приятный характер. Они трудолюбивы, ответственны и не способны на какие-либо подлости. Поздравьте сегодня их с Днем ангела, ведь они этого заслуживают, 24 канал.

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Поздравления в стихах с Днем ангела Юлианы, Юлии и Ульяны

В этот праздничный день принимай наилучшие пожелания

Душевного тепла, добра, красоты и любви,

А еще – пусть исполнятся надежды,

Чтобы родные и близкие были здоровы.

Ты с Ангелом Хранителем своим

Дружи всем сердцем, доверяй секреты,

И верь в чудеса чудесные вместе с ним,

Так не попадешь ты во злые сети!

***

Сегодня, дорогая Ульяна,

Лови приятные моменты!

Нет никого на свете лучше,

Только тебе все комплименты!

Пусть блестят твои глаза,

Цветет улыбка на устах!

***

Поздравляю с именинами, Ульяна!

Пусть душа твоя от счастья млеет,

Жизнь твоя не ведает обмана,

И огонь любви тебя пусть греет!

Жизнь пусть плавной речкою струится,

И пусть злые бури не волнуют,

Всем твоим мечтам желаю сбыться,

Чтоб поверить вновь в мечту другую!

Ангелы тебя пусть укрывают

В холод и в душевное ненастье,

Радость пусть твой дом не покидает,

Наполняя жизнь безмерным счастьем!

***

Ты, Ульяна, наше чудо,

В мире лучше нет!

Милая ты и благородная,

И красивая, и очень хорошая.

С именинами поздравляем,

И желаем мы в этот день:

Будь любима и счастлива,

Хороших шлем тебе песен!

Поздравления с Днем ангела Ульяны, Юлианы и Юли – стихи и проза / Фото Canva

Юлия! С Днем ангела поздравляю,

Всего лучшего желаю!

Ты очень красивая и величавая,

Ждут в жизни тебя лавры и слава!

Что еще сейчас пожелать?

Конечно мудрость постигать!

Да будет жизнь для тебя прекрасна,

А небо всегда будет светлое и ясное!

***

Да будет ангел добр к тебе

Дарит счастье и все что нужно!

Крыльмы прикроет в минуту зла.

От невзгод всех спасет.

Любовь дарит, тепло, надежду,

Молитвы слышит, утешает умеет.

Тебя, Юля, не оставляет.

У Бога счастья и добра умоляет.

***

С Днем ангела Юлии мои искренние поздравления,

От всего сердца, с пожеланиями добра,

В здоровье и радости, сто лет процветания,

Любви, счастья и семейного тепла!

***

Юлиана, с Днем Ангела поздравляю!

Счастья и радости желаю,

Любви, душевного тепла,

В делах всех – только хвала!

Ангел, что с тобой рядом

Пусть в жизни тебя ведет,

И все проблемы и непогоды

Легким жестом уведет.

***

Юлиана, с Днем ангела тебя,

С праздником этим я поздравлю,

Пусть во всем повезет

Я же от себя пожелаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Верных, отзывчивых друзей,

Радостных и добрых снов,

И смех звонкий в округе.

Поздравления в стихах и прозе с Днем ангела Ульяны, Юлианы и Юли / Фото Canva

День ангела в Ульяне, Юлии и Юлиане – поздравление в прозе

Ульяна, прими мои искренние поздравления с днем ангела! В твой праздничный день хочу пожелать лучшего, чтобы в жизни было побольше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота положительных событий. Чтобы тебя окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопровождал успех и везение. И чтобы тебя всегда охранял от беды твой ангел!

***

Дорога наша Ульяна! В этот праздничный день – День твоего Ангела, желаю, чтобы в душе твоей играла веселая песня, а за окном светило яркое солнце, чтобы руки твои занимались любимым делом, а в голове появлялись интересные идеи, чтобы близкие тебя ценили и любили, а окружающие люди – уважали и восхищались тобой.

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Очаровательная Ульяна! Поздравляю тебя с именинами! В этот замечательный праздник хочется пожелать тебе неистощимой энергии и безоблачного счастья! Пусть любое дело, за которое ты возьмешься, принесет тебе успех!

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Поздравляю, Ульяна, с этим чудесным праздником души – Днем Ангела. Хочу тебе пожелать неувядающей красоты и искренней доброты сердца, приятных сюрпризов жизни и больших успехов в твоих делах, отличного настроения и отличных жизненных идей, уверенных сил и замечательных друзей.

Поздравления с Днем ангела Ульяны, Юлианы и Юли в прозе и стихах / Фото Canva

Прекрасная Юлия, прекрасная и самая красивая девушка, от всей души тебя поздравляю с именинами! Будь самой счастливой в этой жизни, да будет полно твое сердце любовью, да будет безнапасным и светлым твой путь. Желаю тебе, хорошая, большой радости и процветания. Чтобы удача тебе улыбалась, чтобы счастье твое никуда от тебя не делось, чтобы сердце любовью согревалось, чтобы ты всегда прекрасной и прекрасной оставалась!

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Юленька, поздравляю тебя с именинами! Пусть твоя жизнь будет полна солнца, радостей и приятных моментов, а судьба преподносит только хорошие сюрпризы! Оставайся таким же хорошим и честным человеком, а также не бойся бороться за свое счастье! Твой ангел-хранитель в этом поможет!

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Желаю тебе, дорогая Юлия, величайших, творческих успехов и развития твоих несравненных талантов. Всегда будь на высоте, не подвергайся критике и провокациям со стороны недоброжелателей. Всегда стой на своем и добивайся всего о чем мечтала. Ты действительно достойна только лучшего! С именинами!

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Дорогая Юлиана, с именинами тебя! Твоя остроумие и твоя жизненная энергия, твой жгучий интерес к жизни и твоя глубина, твои добродетели и таланты притягивают к себе как магнит. Ты достойна всего лучшего! Желаем тебе работать в престижной должности, в хороших условиях, расти и развиваться, иметь счастливые отношения и дом мечты. Ты достойна лучшего мужчины и пусть он будет рядом с тобой! Удачи и достатка тебе во всех сферах!

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Приветствую тебя, дорогая Юлиано Хочу пожелать невероятно счастливой жизни, наполненной успехом, весельем, добром и радостью. Пусть твоя любовь будет чистой и светлой, пусть душа радуется каждому рассвету и закату, пусть сердце стремится к добрым поступкам и вечному благу.