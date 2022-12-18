День ангела Миколи 2022: неймовірні привітання у віршах та прозі

19 грудня свій День ангела святкують хлопці та чоловіки з іменем Микола. Це ім'я є одним з найпоширеніших у християнському світі. Микола можна розшифрувати як "переможець народів", оскільки воно складається з двох давньогрецьких слів "nicos" – "переможець" і "laos" – "народ".

Миколі притаманні такі риси характеру: працьовитість, врівноваженість та відповідальність. У колективі він простий у спілкуванні та товариський. Також він вирізняється соєю кмітливістю та силою. З нагоди Дня ангела Миколи пропонуємо вам добірку привітань у прозі та віршах, пише 24 канал.

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День ангела Миколи – привітання у віршах

Вітаєм Миколу нині щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Твоє ім'я Микола – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

З днем ангела Миколая

Щиро я тебе вітаю!

Бажаю радості й добра,

Миру, щастя та тепла!

Миколай хай принесе

Багато радісних турбот!

Хай здоров'я не підводить,

А удача поряд ходить!

***

Хай Ангел вбереже і захистить.

Крильми прикриє мов мале дитя.

Щасливу саму, неповторну мить

Розтягне довжиною у життя.

Микола, в цей чудовий, гарний день

Так хочеться багато побажати:

Добра, здоров’я, дорогих людей

Які любов’ю вміють зігрівати.

Ясного неба, і легких доріг,

І мрія заповітна хай здійсниться.

Хай щастя переступить твій поріг

І у душі назавжди залишиться.

Привітання з Днем ангела Миколи / Фото з відкритих джерел

Микола, найкращий на Землі,

Хай Дарує Ангел гарну долю!

Обминають хай тебе жалі.

А душа наповниться любов’ю.

Радості, тепла, щасливих літ,

Захисту Господнього, святого.

Добрим буде хай для тебе світ,

Щонайкращого усього!

***

У цей зимовий день несу вітання

усім Миколам й Миколаям,

щоб у серці палало лиш кохання,

а вдача була чимось звичайним!

Багатства, здоров'я та радості більше,

щоб ніколи не падав дощ на душі,

Хай все вдається у всьому неспішно,

а поряд будуть вірні товариші!

***

Микола, найкращий на Землі,

Хай Дарує Ангел гарну долю!

Обминають хай тебе жалі.

А душа наповниться любов’ю.

Радості, тепла, щасливих літ,

Захисту Господнього, святого.

Добрим буде хай для тебе світ,

Щонайкращого усього!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у твоє серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у твою вдачу!

Привітання у прозі з Днем ангела Миколи

У День ангела хочу побажати, щоб покровитель Святий Миколай завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача, процвітання й успіх.

***

Вітаю тебе з Днем Ангела Миколая! Бажаю, щоб він зі своїми помічниками приніс тобі величезне щастя, нехай збудуться всі твої мрії – і великі, і маленькі! Нехай міцним буде здоров'я, а сльози з'являються тільки від радості!

***

Вітаю з днем Миколая! Хочу побажати тобі бути бравим хлопцем по житті, хоробрим і сміливим чоловіком, веселою і доброю людиною. Нехай життя дарує тобі яскраві емоції, щасливі моменти й радісні події. Бажаю доброго здоров'я, невичерпних сил і незгасного ентузіазму!

День ангела Миколи – привітання у віршах та прозі / Фото "Неймовірна Україна"

Дорогий Миколо! Я тебе щиро вітаю і хочу побажати впевнено управляти штурвалом життя, триматися курсу щастя й успіху, зберігати надію в серці й світлу любов, домагатися великих перемог і всіх поставлених цілей. Зі святом!

***

Нехай Святий Миколай принесе у твій дім чудеса! Бажаю, щоб в цей день панували лише хороші емоції й було багато солодощів. Вір у диво, і воно обов'язково збудеться! З Днем ангела!

***

Вітаю з днем ангела, Миколаю! Хай частіше в житті трапляються дива, а ти ніколи не втрачай у них віри! Хай настрій завжди буде святковим. Хай твоє життя буде щасливим. Добра, радості, світлих надій, щирого кохання! Нехай святий Миколай подарує міцне здоров'я, достаток, мир та душевне тепло!

***

У цей радісний для нас день саме ти є іменинником. Ми хочемо побажати тобі, щоб твій найкращий друг, ангел-хранитель приходив до тебе як можна рідше, оскільки друзі, як відомо, пізнаються в біді. Так ось, ми бажаємо тобі якомога менше бід і неприємностей, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи. А ще бажаємо тобі радості й щастя, здоров’я й успіхів на шляху, нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, а за спиною стоїть надійний помічник!