Николаю присущи следующие черты характера: трудолюбие, уравновешенность и ответственность. В коллективе он прост в общении и общителен. Также он отличается соей смекалкой и силой. По случаю Дня ангела Николая предлагаем вам подборку поздравлений в прозе и стихах, пишет 24 канал.
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День ангела Николая – поздравления в стихах
Николай, спешу поздравить
И удачи пожелать,
Цели значимые ставить,
Их упрямо достигать.
Счастье пусть тебя окружит,
Греет чувство сердце пусть,
Никогда пусть не зацепят
Твою душу боль и грусть.
***
Твое имя Николай – лучшее из имен,
Каким тебя благословила мать,
И ангел взял тебя под свой покров,
Чтобы до конца жизни оберегать!
Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,
С тобой вместе пусть скорбит и радуется,
Ты верь ему, потому что он не подведет,
На него всегда будет и есть надежда!
***
С днем ангела Николая
Искренне я тебя поздравляю!
Желаю радости и добра,
Мира, счастья и тепла!
Николай пусть принесет
Много радостных забот!
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит!
Поздравления с Днем ангела Николая / Фото из открытых источников
Будь вечно молод, Николай,
И никогда не унывай.
Пускай во всём тебе везет,
Пускай во всём пребудет взлет.
Здоровье крепким будет пусть,
Пусть стороной обходит грусть.
Желаю я тебе добра
И быть веселым навсегда.
***
В личный праздник Николаю
Счастья вечного желаю,
Чтоб везенье не кончалось,
И в делах всё получалось!
Деньги чтоб бесперебойно
На счета шли шагом стройным,
И крепчал авторитет
Ещё, минимум, сто лет!
***
Дорогой наш Николай,
Бед и трудностей не знай
И живи на позитиве
В этом странном большом мире.
Цени то, что не купить,
Жизнь не прекращай любить.
Добрым будь, цени друзей
И не кашляй, не болей.
Больше встреч тебе с друзьями
Меньше ссор и склок с врагами,
Больше женского вниманья
И всеобщего признанья.
Поздравления в прозе с Днем ангела Николая
В День ангела хочу пожелать, чтобы покровитель Святой Николай всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были претворены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождала удача, процветание и успех.
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Поздравляю тебя с Днем Ангела Николая! Желаю, чтобы он со своими помощниками принес тебе огромное счастье, пусть исполнятся все твои мечты – и большие, и маленькие! Пусть крепким будет здоровье, а слезы появляются только от радости!
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Поздравляю с днем Николая! Хочу пожелать тебе быть бравым парнем по жизни, храбрым и смелым мужчиной, веселым и добрым человеком. Пусть жизнь дарит тебе яркие эмоции, счастливые моменты и радостные события. Желаю доброго здоровья, неистощимых сил и неугасающего энтузиазма!
День ангела Николая – поздравления в стихах и прозе / Фото "Невероятная Украина"
Дорогой Николай! Я тебя поздравляю и хочу пожелать уверенно управлять штурвалом жизни, держаться курса счастья и успеха, сохранять надежду в сердце и светлую любовь, добиваться больших побед и всех поставленных целей. С праздником!
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Пусть Святой Николай принесет в твой дом чудеса! Желаю, чтобы в этот день властвовали только хорошие эмоции и было много сладостей. Верь в чудо, и оно обязательно сбудется! С Днем ангела!
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Поздравляю с днем ангела, Николай! Пусть чаще в жизни случаются чудеса, а ты никогда не теряй в них веры! Пусть настроение всегда будет праздничным. Пусть твоя жизнь будет счастлива. Добра, радости, светлых надежд, искренней любви! Пусть святой Николай подарит крепкое здоровье, изобилие, мир и душевное тепло!
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В этот радостный для нас день именно ты являешься именинником. Мы хотим пожелать тебе, чтобы твой лучший друг, ангел-хранитель приходил к тебе как можно реже, поскольку друзья, как известно, узнают в беде. Так вот, мы желаем тебе поменьше бед и неприятностей, чтобы у твоего ангела-хранителя почти не было работы. А еще желаем тебе радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит надежный помощник!