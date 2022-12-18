Николаю присущи следующие черты характера: трудолюбие, уравновешенность и ответственность. В коллективе он прост в общении и общителен. Также он отличается соей смекалкой и силой. По случаю Дня ангела Николая предлагаем вам подборку поздравлений в прозе и стихах, пишет 24 канал.

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День ангела Николая – поздравления в стихах

Николай, спешу поздравить

И удачи пожелать,

Цели значимые ставить,

Их упрямо достигать.

Счастье пусть тебя окружит,

Греет чувство сердце пусть,

Никогда пусть не зацепят

Твою душу боль и грусть.

***

Твое имя Николай – лучшее из имен,

Каким тебя благословила мать,

И ангел взял тебя под свой покров,

Чтобы до конца жизни оберегать!

Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,

С тобой вместе пусть скорбит и радуется,

Ты верь ему, потому что он не подведет,

На него всегда будет и есть надежда!

***

С днем ангела Николая

Искренне я тебя поздравляю!

Желаю радости и добра,

Мира, счастья и тепла!

Николай пусть принесет

Много радостных забот!

Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом ходит!

Поздравления с Днем ангела Николая / Фото из открытых источников

Будь вечно молод, Николай,

И никогда не унывай.

Пускай во всём тебе везет,

Пускай во всём пребудет взлет.

Здоровье крепким будет пусть,

Пусть стороной обходит грусть.

Желаю я тебе добра

И быть веселым навсегда.

***

В личный праздник Николаю

Счастья вечного желаю,

Чтоб везенье не кончалось,

И в делах всё получалось!

Деньги чтоб бесперебойно

На счета шли шагом стройным,

И крепчал авторитет

Ещё, минимум, сто лет!

***

Дорогой наш Николай,

Бед и трудностей не знай

И живи на позитиве

В этом странном большом мире.

Цени то, что не купить,

Жизнь не прекращай любить.

Добрым будь, цени друзей

И не кашляй, не болей.

Больше встреч тебе с друзьями

Меньше ссор и склок с врагами,

Больше женского вниманья

И всеобщего признанья.

Поздравления в прозе с Днем ангела Николая

В День ангела хочу пожелать, чтобы покровитель Святой Николай всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были претворены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождала удача, процветание и успех.

***

Поздравляю тебя с Днем Ангела Николая! Желаю, чтобы он со своими помощниками принес тебе огромное счастье, пусть исполнятся все твои мечты – и большие, и маленькие! Пусть крепким будет здоровье, а слезы появляются только от радости!

***

Поздравляю с днем Николая! Хочу пожелать тебе быть бравым парнем по жизни, храбрым и смелым мужчиной, веселым и добрым человеком. Пусть жизнь дарит тебе яркие эмоции, счастливые моменты и радостные события. Желаю доброго здоровья, неистощимых сил и неугасающего энтузиазма!

День ангела Николая – поздравления в стихах и прозе / Фото "Невероятная Украина"

Дорогой Николай! Я тебя поздравляю и хочу пожелать уверенно управлять штурвалом жизни, держаться курса счастья и успеха, сохранять надежду в сердце и светлую любовь, добиваться больших побед и всех поставленных целей. С праздником!

***

Пусть Святой Николай принесет в твой дом чудеса! Желаю, чтобы в этот день властвовали только хорошие эмоции и было много сладостей. Верь в чудо, и оно обязательно сбудется! С Днем ангела!

***

Поздравляю с днем ангела, Николай! Пусть чаще в жизни случаются чудеса, а ты никогда не теряй в них веры! Пусть настроение всегда будет праздничным. Пусть твоя жизнь будет счастлива. Добра, радости, светлых надежд, искренней любви! Пусть святой Николай подарит крепкое здоровье, изобилие, мир и душевное тепло!

***

В этот радостный для нас день именно ты являешься именинником. Мы хотим пожелать тебе, чтобы твой лучший друг, ангел-хранитель приходил к тебе как можно реже, поскольку друзья, как известно, узнают в беде. Так вот, мы желаем тебе поменьше бед и неприятностей, чтобы у твоего ангела-хранителя почти не было работы. А еще желаем тебе радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит надежный помощник!