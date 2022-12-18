Миколі притаманні такі риси характеру: працьовитість, врівноваженість та відповідальність. У колективі він простий у спілкуванні та товариський. Також він вирізняється соєю кмітливістю та силою. З нагоди Дня ангела Миколи пропонуємо вам добірку привітань у прозі та віршах, пише 24 канал.
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День ангела Миколи – привітання у віршах
Вітаєм Миколу нині щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
Твоє ім'я Микола – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
***
З днем ангела Миколая
Щиро я тебе вітаю!
Бажаю радості й добра,
Миру, щастя та тепла!
Миколай хай принесе
Багато радісних турбот!
Хай здоров'я не підводить,
А удача поряд ходить!
***
Хай Ангел вбереже і захистить.
Крильми прикриє мов мале дитя.
Щасливу саму, неповторну мить
Розтягне довжиною у життя.
Микола, в цей чудовий, гарний день
Так хочеться багато побажати:
Добра, здоров’я, дорогих людей
Які любов’ю вміють зігрівати.
Ясного неба, і легких доріг,
І мрія заповітна хай здійсниться.
Хай щастя переступить твій поріг
І у душі назавжди залишиться.
Привітання з Днем ангела Миколи / Фото з відкритих джерел
Микола, найкращий на Землі,
Хай Дарує Ангел гарну долю!
Обминають хай тебе жалі.
А душа наповниться любов’ю.
Радості, тепла, щасливих літ,
Захисту Господнього, святого.
Добрим буде хай для тебе світ,
Щонайкращого усього!
***
У цей зимовий день несу вітання
усім Миколам й Миколаям,
щоб у серці палало лиш кохання,
а вдача була чимось звичайним!
Багатства, здоров'я та радості більше,
щоб ніколи не падав дощ на душі,
Хай все вдається у всьому неспішно,
а поряд будуть вірні товариші!
***
Микола, найкращий на Землі,
Хай Дарує Ангел гарну долю!
Обминають хай тебе жалі.
А душа наповниться любов’ю.
Радості, тепла, щасливих літ,
Захисту Господнього, святого.
Добрим буде хай для тебе світ,
Щонайкращого усього!
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у твоє серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у твою вдачу!
Привітання у прозі з Днем ангела Миколи
У День ангела хочу побажати, щоб покровитель Святий Миколай завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача, процвітання й успіх.
***
Вітаю тебе з Днем Ангела Миколая! Бажаю, щоб він зі своїми помічниками приніс тобі величезне щастя, нехай збудуться всі твої мрії – і великі, і маленькі! Нехай міцним буде здоров'я, а сльози з'являються тільки від радості!
***
Вітаю з днем Миколая! Хочу побажати тобі бути бравим хлопцем по житті, хоробрим і сміливим чоловіком, веселою і доброю людиною. Нехай життя дарує тобі яскраві емоції, щасливі моменти й радісні події. Бажаю доброго здоров'я, невичерпних сил і незгасного ентузіазму!
День ангела Миколи – привітання у віршах та прозі / Фото "Неймовірна Україна"
Дорогий Миколо! Я тебе щиро вітаю і хочу побажати впевнено управляти штурвалом життя, триматися курсу щастя й успіху, зберігати надію в серці й світлу любов, домагатися великих перемог і всіх поставлених цілей. Зі святом!
***
Нехай Святий Миколай принесе у твій дім чудеса! Бажаю, щоб в цей день панували лише хороші емоції й було багато солодощів. Вір у диво, і воно обов'язково збудеться! З Днем ангела!
***
Вітаю з днем ангела, Миколаю! Хай частіше в житті трапляються дива, а ти ніколи не втрачай у них віри! Хай настрій завжди буде святковим. Хай твоє життя буде щасливим. Добра, радості, світлих надій, щирого кохання! Нехай святий Миколай подарує міцне здоров'я, достаток, мир та душевне тепло!
***
У цей радісний для нас день саме ти є іменинником. Ми хочемо побажати тобі, щоб твій найкращий друг, ангел-хранитель приходив до тебе як можна рідше, оскільки друзі, як відомо, пізнаються в біді. Так ось, ми бажаємо тобі якомога менше бід і неприємностей, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи. А ще бажаємо тобі радості й щастя, здоров’я й успіхів на шляху, нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, а за спиною стоїть надійний помічник!