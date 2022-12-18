Имя Николай с древнегреческого языка переводится как "победитель народов". В христианстве оно одно из самых распространенных, ведь именно это имя носил один из самых почитаемых святых в церкви – Николай Чудотворец. Не забудьте поздравить именинников с этим прекрасным днем и отправьте им красивую открытку, испытывает 24 канал.
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Картинки-поздравления с Днем ангела Николая
Картинки с Днем ангела Николая 2022 / Фото "Радио MAXIMUM"
Картинки-поздравления с Днем ангела Николая / Фото "Особенная"
Поздравления с Днем ангела Николая – картинках / Фото из открытых источников
Картинки-поздравления с Днем ангела Николая / Фото "Невероятная Украина"
День ангела Николая 2022 – картинки-поздравления / Фото InfoRoom
С именинами Николая – красивые открытки с праздником / Фото из открытых источников
С Днем ангела Николая – картинки-поздравления с именинами / Фото "Телеграф"
С Днем ангела Николая – красивые картинки-поздравления / Фото "Факты"