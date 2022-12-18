Ім'я Микола з давньогрецької мови перекладається як "переможець народів". У християнстві воно є одне з найпоширеніших, адже саме це ім’я носив один із найбільш шанованих святих у церкві – Миколай Чудотворець. Не забудьте привітати іменинників з цим чудовим днем й надішліть їм красиву листівку, зазнає 24 канал.

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Картинки-привітання з Днем ангела Миколи

Картинки з Днем ангела Миколи 2022 / Фото "Радіо MAXIMUM"

Картинки-привітання з Днем ангела Миколи / Фото "Особлива"

Привітання з Днем ангела Миколи – картинках / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Днем ангела Миколи / Фото "Неймовірна Україна"

День ангела Миколи 2022 – картинки-привітання / Фото InfoRoom

З іменинами Миколи – гарні листівки зі святом / Фото з відкритих джерел

З Днем ангела Миколи – картинки-привітання з іменинами / Фото "Телеграф"

З Днем ангела Миколи – гарні картинки-привітання / Фото "Факти"