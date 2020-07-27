Після послаблення карантину кіноіндустрія відновила заплановані проєкти. Серед них – комедійний серіал "Великі Вуйки 2". Актор і креативний продюсер стрічки Юрій Горбунов показав, що навіть злива не стоїть на заваді знімальному процесу.

Залаштункові кадри він опублікував в інстаграмі, чим вкотре привернув увагу кіноманів до майбутньої прем'єри. Юрій Горбунов зізнався, що навіть зливи не можуть зірвати зйомки "Великих Вуйок 2".

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"Великі Вуйки", двір Івана! Дощ хоче нам все ускладнити – не вдасться,

– написав Юрій Горбунов.

Окрім цього, зірка серіалу "Великі Вуйки 2" розсекретив одну з локацій зйомок – Національний музей народної архітектури та побуту України, що розташований на Київщині. Саме там можна побачити знамениту хату Івана Петрука. Також зйомки серіалу проводились у полі, де можуть водитись змії. Відповідне фото Юрій Горбунов раніше демонстрував у мережі.

В яких тільки умовах не доводиться працювати,

– з гумором зазначив він.

Що відомо про "Великі Вуйки 2"

Після успіху першого сезону "Великих Вуйок" автори проєкту вирішили продовжити його. За сюжетом, Іван Петрук, Бодя, Штефко та Василь Микитюк повернуться героями у рідне село. Їхня боротьба з бюрократією таки дала результат: до Великих Вуйок проклали дорогу та побудували готель, тому місце стало привабливим для туристів. Однак на цьому пригоди головних героїв тільки розпочались.

Головні ролі у серіали отримали:

Юрій Горбунов – Іван Петрук

Володимир Горянський – Василь Микитюк

Назар Задніпровський – Штефко

Лілія Ребрик – Ірина

Володимир Ніколаєнко – Бодя

Наталія Корецька – Марічка

Надія Мейхер – Галина

Арам Арзуманян – Вазген

Інна Приходько – Олена

Іван Шаран – Дзюньо

Тіна Кароль

Гладачі зможуть переглянути серіал вже восени 2020 року. А поки актори активно показують кадри зі зйомок, які викликають цікавість у кіноманів.