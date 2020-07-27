Юрий Горбунов показал, в каких условиях снимается сериал "Большие Вуйки 2"
После ослабления карантина киноиндустрия возобновила запланированные проекты. Среди них – комедийный сериал "Большие Вуйки 2". Актер и креативный продюсер ленты Юрий Горбунов показал, что даже ливень не мешает съемочному процессу.
Закулисные кадры он опубликовал в Инстаграме, чем в очередной раз привлек внимание киноманов к будущей премьере. Юрий Горбунов признался, что даже ливни не могут сорвать съемки.
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"Большие Вуйки", двор Ивана! Дождь хочет нам все усложнить – не удастся,
– написал Юрий Горбунов.
Кроме этого, звезда сериала "Большие Вуйки 2" рассекретил одну из локаций съемок – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, расположенный на Киевщине. Именно там можно увидеть знаменитый дом Ивана Петрука. Также съемки сериала проводились в поле, где могут водиться змеи. Соответствующее фото Юрий Горбунов ранее демонстрировал в сети.
В каких только условиях не приходится работать,
– с юмором отметил он.
Что известно о "Больших Вуйках 2"
После успеха первого сезона авторы проекта решили продолжать. По сюжету, Иван Петрук, Бодя, Штефко и Василий Микитюк вернутся героями в родное село. Их борьба с бюрократией таки дала результат: в Больших Вуйках проложили дорогу и построили отель, поэтому место стало привлекательным для туристов. Однако на этом приключения главных героев только начались.
Главные роли в сериалы получили:
- Юрий Горбунов – Иван Петрук
- Владимир Горянский – Василий Микитюк
- Назар Заднепровский – Штефко
- Лилия Ребрик – Ирина
- Владимир Николаенко – Бодя
- Наталья Корецкая – Маричка
- Надежда Мейхер – Галина
- Арам Арзуманян – Вазген
- Инна Приходько – Елена
- Иван Шаран – Дзюньо
- Тина Кароль
Зрители смогут увидеть сериал уже осенью 2020 года. А пока актеры активно показывают кадры со съемок, которые вызывают интерес у киноманов.