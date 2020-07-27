После ослабления карантина киноиндустрия возобновила запланированные проекты. Среди них – комедийный сериал "Большие Вуйки 2". Актер и креативный продюсер ленты Юрий Горбунов показал, что даже ливень не мешает съемочному процессу.

Закулисные кадры он опубликовал в Инстаграме, чем в очередной раз привлек внимание киноманов к будущей премьере. Юрий Горбунов признался, что даже ливни не могут сорвать съемки.

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"Большие Вуйки", двор Ивана! Дождь хочет нам все усложнить – не удастся,

– написал Юрий Горбунов.

Кроме этого, звезда сериала "Большие Вуйки 2" рассекретил одну из локаций съемок – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, расположенный на Киевщине. Именно там можно увидеть знаменитый дом Ивана Петрука. Также съемки сериала проводились в поле, где могут водиться змеи. Соответствующее фото Юрий Горбунов ранее демонстрировал в сети.

В каких только условиях не приходится работать,

– с юмором отметил он.

Что известно о "Больших Вуйках 2"

После успеха первого сезона авторы проекта решили продолжать. По сюжету, Иван Петрук, Бодя, Штефко и Василий Микитюк вернутся героями в родное село. Их борьба с бюрократией таки дала результат: в Больших Вуйках проложили дорогу и построили отель, поэтому место стало привлекательным для туристов. Однако на этом приключения главных героев только начались.

Главные роли в сериалы получили:

Юрий Горбунов – Иван Петрук

Владимир Горянский – Василий Микитюк

Назар Заднепровский – Штефко

Лилия Ребрик – Ирина

Владимир Николаенко – Бодя

Наталья Корецкая – Маричка

Надежда Мейхер – Галина

Арам Арзуманян – Вазген

Инна Приходько – Елена

Иван Шаран – Дзюньо

Тина Кароль

Зрители смогут увидеть сериал уже осенью 2020 года. А пока актеры активно показывают кадры со съемок, которые вызывают интерес у киноманов.