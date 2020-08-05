Слідом за "Великими Вуйками 2" в Україні оголосили про зйомки ще одного комедійного проєкту. Юрій Горбунов зізнався, що розпочалась робота над 3 частиною стрічки "Скажене весілля".

Відео зі знімального майданчика актор і продюсер стрічки опублікував на інстаграм-сторінці. На кадрах видно, як режисер Владислав Климчук розбиває символічну тарілку, створену на замовлення авторів комедії "Скажене весілля 3". Водночас Юрій Горбунов привітав всіх зі стартом зйомок і побажав, щоб третя частина "Скаженого весілля" перевершила рекорд дебютної стрічки.

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"Скажене весілля 3" стартувало! Зйомки почалися. Глядачів чекає продовження улюбленої комедії. Працюємо!

– написав до ролика Юрій Горбунов.

Що відомо про комедію "Скажене весілля"

Комедія "Скажене весілля" дебютувала у прокаті у жовтні 2018 року. Тоді стрічка, яка стала першою продюсерською роботою Юрія Горбунова, мала шалений успіх та принесла авторам майже 55 мільйонів гривень, що є рекордом для вітчизняної кіноіндустрії.

За сюжетом, директор краєзнавчого музею Василь Сердюк мріє про весілля своєї доньки, яка навчається у Франції. Дівчина розповіла батькам, що приїде не одна, а з майбутнім зятем, тому українська родина вже уявила, яким має бути її обранець. Однак не все стається, як очікується: зять Франсуа виявляється темношкірим. Тому Василь Сердюк хоче зруйнувати це весілля і стосунки доньки.

У 2 частині комедії головні герої потраплять не в менші курйози. Друга донька Сердюка привозить на знайомства свого нареченого. І прискіпливому українцю знов до не вподоби зять, тому на глядачів чекала порція вітчизняного гумору і витівок вигадливого директора музею.

Дивіться трейлер до фільму "Скажене весілля 2": відео

Головні ролі у фільмі "Скажене весілля" отримали: