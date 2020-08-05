Юрий Горбунов объявил о старте съемок "Безумной свадьбы 3": яркое видео
Вслед за "Великими Вуйками 2" в Украине объявили о съемках еще одного комедийного проекта. Юрий Горбунов признался, что началась работа над 3 частью ленты "Безумная свадьба".
Видео со съемочной площадки актер и продюсер ленты опубликовал на инстаграм-странице. На кадрах видно, как режиссер Владислав Климчук разбивает символическую тарелку, созданную на заказ авторов комедии "Безумная свадьба 3". В то же время Юрий Горбунов поздравил всех со стартом съемок и пожелал, чтобы третья часть "Безумной свадьбы" превзошла рекорд дебютной ленты.
Смотрите также 6 украинских комедий, от которых невозможно сдержать смех
"Безумная свадьба 3" стартовала! Съемки начались. Зрителей ждет продолжение любимой комедии. Работаем!
– написал под роликом Юрий Горбунов.
Что известно о комедии "Безумная свадьба"
Комедия "Безумная свадьба" дебютировала в прокате в октябре 2018 года. Тогда лента, которая стала первой продюсерской работой Юрия Горбунова, имела оглушительный успех и принесла авторам почти 55 миллионов гривен, что является рекордом для отечественной киноиндустрии.
По сюжету, директор краеведческого музея Василий Сердюк мечтает о свадьбе своей дочери, которая учится во Франции. Девушка рассказала родителям, что приедет не одна, а с будущим зятем, поэтому украинская семья уже представила, каким должен быть ее избранник. Однако не все происходит, как ожидается: зять Франсуа оказывается темнокожим. Поэтому Василий Сердюк хочет разрушить эту свадьбу и отношения дочери.
Во 2 части комедии главные герои попадут в не меньшие курьезы. Вторая дочь Сердюка привозит на знакомство своего жениха. И придирчивому украинцу снова не нравится зять, поэтому зрителей ждала порция отечественного юмора и проделок изобретательного директора музея.
Смотрите трейлер к фильму "Безумная свадьба 2": видео
Главные роли в фильме "Безумная свадьба" получили:
- Назар Заднепровский
- Полина Василиса
- Джимми Воха-Воха
- Леся Самаева
- Александр Кобзарь
- Вера Кобзарь
- Инна Приходько
- Арам Арзуманян
- Юрий Горбунов
- Потап
- Олег Винник и др.