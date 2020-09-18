Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна відкрила кілька деталей виховання свого єдиного сина Данила. 4-річний хлопчик, як і всі в його віці, іноді бешкетує. Та чи карають його зіркові батьки за це – дізнавайтесь у новині.

Юлія Саніна взяла участь у зйомках телешоу "Діти проти зірок". За лаштунками проєкту артистка розповіла Новому каналу, як виховує свого єдиного нащадка. За її словами, Данило росте дуже енергійними та не закомплексованим. Тому дитина може змушувати зіркових батьків ніяковіти за його слова та полюбляє бешкетувати. Однак Юлія Саніна і Валерій Бебко не вдаються до покарань, а пояснюють сину, чому так робити не потрібно.

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"Поки що є моменти, коли Даня не відчуває грані. Він геть незакомплексована дитина. Іноді може сказати людині те, що думає про неї, просто в обличчя. І це не завжди приємно. Ми його не сваримо, не караємо. Радше, виховуємо. Пояснюємо, що треба думати, кому і що ти говориш, бо слова можуть образити", – розповіла Юлія Саніна.

Окрім цього, артистка зізналась, що маленький Данило перериває розмову дорослих, бо ще не розуміє, що в той час можуть вестись важливі бесіди.

"Також син поки що не розуміє сімейної ієрархії. Вважає, що хто першим почав говорити, той і має продовжувати бесіду за будь-яких умов. А те, що батьки зараз щось важливе обговорюють, його не бентежить. Усі мають замовкнути і слухати. З цим ми також працюємо, пояснюючи, що батьки – головні", – додала вона.

Та музика The Hardkiss могла допомогти сину Юлії Саніної та Валерія Бебко сформувати характер. Енергійність хлопчика зіркова матуся відчувала ще до його народження.

"До сьомого місяця вагітності я гастролювала із гуртом The Hardkiss, і його активність списую на те, що він драйвував у мене в животі. Даня – дуже класний і позитивний хлопчик, але дуже енергійний", – зізналась вона.