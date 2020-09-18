Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина открыла несколько деталей воспитания своего единственного сына Даниила. 4-летний мальчик, как и все в его возрасте, иногда хулиганит. Но наказывают ли его звездные родители за это – узнавайте в новости.

Юлия Санина приняла участие в съемках телешоу "Дети против звезд". За кулисами проекта артистка рассказала Новому каналу, как воспитывает своего единственного потомка. По ее словам, Даниил растет очень энергичным и не закомплексованным. Поэтому ребенок может заставлять звездных родителей смущаться за его слова и любит шалить. Однако Юлия Санина и Валерий Бебко не прибегают к наказаниям, а объясняют сыну, почему так делать не нужно.

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"Пока есть моменты, когда Даня не чувствует грани. Он совершенно незакомплексованный ребенок. Иногда может сказать человеку то, что думает о нем, прямо в лицо. И это не всегда приятно. Мы его не ругаем, не наказываем. Скорее, воспитываем. Объясняем, что надо думать, кому и что ты говоришь, потому что слова могут обидеть", – рассказала Юлия Санина.

Кроме этого, артистка призналась, что маленький Даниил прерывает разговор взрослых, потому что еще не понимает, что в то время могут вестись важные беседы.

"Сын пока не понимает семейной иерархии. Считает, что кто первым начал говорить, тот и должен продолжать беседу при любых условиях. А то, что родители сейчас что-то важное обсуждают, его не смущает. Все должны замолчать и слушать. С этим мы также работаем, объясняя, что родители – главные", – добавила она.

Музыка The Hardkiss могла помочь сыну Юлии Саниной и Валерию Бебко сформировать характер. Энергичность мальчика звездная мамочка ощущала еще до его рождения.

"До седьмого месяца беременности я гастролировала с группой The Hardkiss, и его активность списываю на то, что он драйвовал у меня в животе. Даня – очень классный и позитивный мальчик, но очень энергичный", – призналась она.