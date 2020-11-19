Співачка та учасниця проєкту "Танці з зірками" Юлія Саніна зачарувала прихильників новими світлинами. Вона постала перед камерою у яскравому вбранні та з насиченим макіяжем.

Знаменитість поділилася фотографіями на особистій сторінці в інстаграмі. Образ Юлії дуже сподобався аудиторії її підписників. Вона полюбляє експериментувати з зовнішнім виглядом, часто з'являється на публіці в неординарному вбранні, проте у будь-якому одязі та з будь-яким мейк-апом завжди виглядає бездоганно.

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Ефектний look Юлії Саніної

Саніна позувала у блискучій сукні з комірцем і поясом. Сяюче вбрання артистка доповнила насиченим макіяжем у яскравих відтінках. Очі знаменитість виділила за допомогою фіолетових, рожевих і синіх тіней. Таким чином вона зробила акцент на проникливому погляді і підкреслила красу блакитних очей. Губи Юлія нафарбувала матовою помадою персикового кольору і завершила мейк-ап ідеальною корекцією обличчя.

Волосся співачка зібрала в елегантну зачіску ззаду. Доповнила look довгими блискучими сережками та каблучками.

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