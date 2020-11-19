Певица и участница проекта "Танцы со звездами" Юлия Санина очаровала поклонников новыми фотографиями. Она предстала перед камерой в ярком наряде и с насыщенным макияжем.

Знаменитость поделилась фотографиями на личной странице в инстаграме. Образ Юлии очень понравился аудитории ее подписчиков. Она любит экспериментировать с внешним видом, часто появляется на публике в неординарном наряде, однако в любой одежде и с любым мейк-апом всегда выглядит безупречно.

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Эффектный look Юлии Саниной

Санина позировала в блестящем платье с воротничком и поясом. Сияющий наряд артистка дополнила насыщенным макияжем в ярких оттенках. Глаза знаменитость выделила с помощью фиолетовых, розовых и синих теней. Таким образом она сделала акцент на чутком взгляде и подчеркнула красоту голубых глаз. Губы Юлия накрасила матовой помадой персикового цвета и завершила мейкап идеальной коррекцией лица.

Волосы певица собрала в элегантную прическу сзади. Дополнила look длинными блестящими серьгами и кольцами.

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