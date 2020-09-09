Вчора, 8 вересня, Йорданія відновила міжнародні рейси та відкрила свої кордони для 43 країн. Серед них опинилась й Україна.

Вчора, 8 вересня, Йорданія відкрила кордони для 43 країн. У список потрапила й Україна. Про це повідомило Travel Off Path.

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Національний центр з питань безпеки та кризового управління Йорданії оголосив про відновлення міжнародних рейсів в Міжнародному аеропорту "Королева Алія". При цьому Йорданія класифікувала ці 43 країни на "червоні", "жовті" та "зелені" в залежності від масштабів спалаху коронавірусу.

До переліку "зелених" потрапили такі країни: Канада, Кіпр, Чехія, Данія, Греція, Гонконг, Угорщина, Литва, Малайзія, Марокко, Польща, Швейцарія, Таїланд, Туреччина і Туніс. Туристи з них повинні зробити два ПЛР-тести: за 72 години перед вильотом і одразу ж після. Якщо він буде негативний, то людина може не пересиджувати карантин.

До "жовтих" потрапили 7 країн: Алжир, Австрія, Німеччина, Італія, Мальта, Нідерланди та ОАЕ. Тут також слід зробити два тести, однак туристи незалежно від результату повинні сім днів перебути на стаціонарному карантині, і ще сім на домашньому.



Місто Петра в Йорданії / Pexels

Ще 20 країн, серед яких Україна, потрапили в "червоний" список: Бахрейн, Бельгія, Франція, Ірак, Кувейт, Ліван, Лівія, Оман, Катар, Румунія, Росія, Саудівська Аравія, Іспанія, Велика Британія, Україна, США, Єгипет, Судан, Сирія і Ємен. Туристи з цих країн повинні зробити тести двічі, й незалежно від результатів, так само, як і туристи з "жовтих" країн, мають перебути карантин. Але з відстежуючим браслетом.

Для візиту до Йорданії українцям потрібна віза. Її можна оформити за 2-3 дні в посольстві або отримати одразу в аеропорту за 57 доларів, що становить трохи більше півтори тисячі гривень.