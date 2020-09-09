Вчера, 8 сентября, Иордания возобновила международные рейсы и открыла свои границы для 43 стран. Среди них оказалась и Украина.

Вчера, 8 сентября, Иордания открыла границы для 43 стран. В список попала и Украина. Об этом сообщило Travel Off Path.

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Национальный центр по вопросам безопасности и кризисного управления Иордании объявил о возобновлении международных рейсов в международном аэропорту "Королева Алия". При этом Иордания разделила эти 43 страны на "красные", "желтые" и "зеленые" в зависимости от масштабов вспышки коронавируса.

В перечень "зеленых" попали такие страны: Канада, Кипр, Чехия, Дания, Греция, Гонконг, Венгрия, Литва, Малайзия, Марокко, Польша, Швейцария, Таиланд, Турция и Тунис. Туристы из них должны сделать два ПЦР-теста: за 72 часа перед вылетом и сразу же после. Если он будет отрицательный, то человек может не проходить карантин.

В "желтые" попали 7 стран: Алжир, Австрия, Германия, Италия, Мальта, Нидерланды и ОАЭ. Здесь также следует сделать два теста, однако туристы независимо от результата должны семь дней пробыть на стационарном карантине, и еще семь на домашнем.



Город Петра в Иордании / Pexels

Еще 20 стран, среди которых Украина, попали в "красный" список: Бахрейн, Бельгия, Франция, Ирак, Кувейт, Ливан, Ливия, Оман, Катар, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Испания, Великобритания, Украина, США, Египет, Судан, Сирия и Йемен. Туристы из этих стран должны сделать тесты дважды, и независимо от результатов, так же как и туристы из "желтых" стран, должны пройти карантин. Но с отслеживающим браслетом.

Для визита в Иорданию украинцам нужна виза. Ее можно оформить за 2-3 дня в посольстве или получить сразу в аэропорту за 57 долларов, что составляет чуть более полутора тысяч гривен.