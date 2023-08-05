Деякі трави, які ростуть в саду чи на городі, навіть можна додати в раціон та їсти. Це чудова новина, бо з доступних рослин можна набратися корисних речовин. Які саме рослини можна вживати – розповість 24 Канал.

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Рослини, які придатні до вжитку

Здавалося б, як можна використати кульбабу на кухні? Виявляється, можна їсти листя, квіти та коріння рослини. Щодо листя, можна їсти в натуральному вигляді чи готувати, тоді як коріння – підсмажують. З квіток кульбаби можна приготувати насичене варення. І звісно, куди ж без кульбабового меду.



Кульбаби / Фото Depositphotos

Мокрець – специфічна рослина, по-іншому ще називають зірочник. Саджанець квітне мініатюрними біленькими квіточками, які нагадують зірки. Дуже часто росте на городі: якщо волога погода – розростається на великі ділянки. Цю рослину можна додавати до салатів.



Мокрець / Фото "Супер агроном"

Водяний крес росте біля водойм та на вологих землях. Інша, більш народна назва – настурція лікарська. Крес дуже часто продають в магазинах. Також можна придбати й насіння рослини, аби посадити в себе на ділянці. Крес є складником салатів і супів, може бути приправою до м'яса та риби.



Водяний крес / Фото Flora Growing

Полин знають всі. Зазвичай використовують як спецію до різних страв. У чистому вигляді його їсти небезпечно. Тож будьте обережними, аби не нашкодити собі.



Полин / Фото "Яблуком"

Лобода часто зустрічається на різних територіях. З неї роблять різні лікарські засоби та біологічно активні добавки. Аби її вживати, треба, аби з неї вийшла щавлева кислота. Для цього полийте її кип'ятком.



Лобода / Фото "Сад і город своїми руками"

Здавалося б, що може бути корисного в конюшині. А насправді до її складу входить велика кількість білка й корисних жирів. Квіти конюшини можна просушити та варити з них чай. Листя додають до різних страв. Втім, її також треба ретельно вимити та ще посолити.



Конюшина / Фото Historyurok

Не поспішайте викидати кропиву. Вона вам ще знадобиться, особливо – молода. Її можна вносити у зелений борщ. Але старі не беріть, бо вони не підійдуть. Молоде листя варто полити кип'ятком та можна додавати у страви. Після обробки окропом, можете додавати в салати.



Кропива / Фото Historyurok