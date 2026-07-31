Літо в Україні традиційно є сезоном великих культурних подій. Упродовж липня та серпня в різних містах проходять музичні, мистецькі та етнокультурні фестивалі. Ексклюзивно для 24 Каналу фахівці Музею Івана Гончара пояснили популярність таких подій.

Потреба збиратися разом, співати, танцювати, знайомитися, обмінюватися досвідом і відчувати себе частиною громади має значно глибше коріння – вона належить до основних рис української традиційної культури.

Етнокультурні фестивалі і гуляння - українська традиція / Фото Музею Івана Гончара

Народний календар був календарем зустрічей

Коли говорять про традиційну українську культуру, найчастіше згадують вишивку, пісні чи народний одяг. Однак етнографи наголошують: жоден із цих елементів не існував окремо від людей, які його творили. Українська традиція – насамперед про взаємодію. Народний календар визначав не лише зміну сезонів – він задавав ритм життя громади. Зелені свята, Купала, обжинки чи храмові празники були моментами, коли люди зустрічалися, підтримували родинні зв'язки, знайомили молодих людей, передавали знання та вирішували спільні справи.

Сьогодні більшість знань ми отримуємо з книжок, лекцій чи цифрового контенту. В давнину все було інакше: культура передавалася через спільну участь. Українці зростали в атмосфері свят, обрядів, а разом із ними природно засвоювали звичаї, ремесла, взаємодопомогу й правила співжиття. Тож традиція продовжувала існувати, доки люди були разом.

Який український звичай відтворюють сучасні фестивалі / Фото Музею Івана Гончара

Чому зараз популярні етно-фестивалі

На перший погляд, може здаватися, що сучасні фестивалі не схожі на традиційні українські свята. Замість сільського майдану – концертні сцени, замість ярмаркових музик – електронна чи інді-музика, замість народних ігор – арт-інсталяції. Однак якщо подивитися не на форму, а на зміст, можна побачити закономірність: українці їдуть на фестивалі не лише заради концертної програми. Вони прагнуть прожити спільний досвід – запам'ятовують атмосферу, знайомства й відчуття єдності більше, ніж окремі виступи.

Для української традиції це не нове явище: саме через спільну участь століттями передавалися знання, формувалася довіра та відчуття громади. Саме тому сьогодні дедалі більше культурних подій звертаються до народної музики, ремесел, традиційної кухні. Це не лише інтерес до минулого, а й потреба в спільноті, яка особливо актуальна зараз.

У народній культурі спільне святкування ніколи не було самоціллю. Через нього громада підтримувала зв'язки між людьми, передавала знання від покоління до покоління, формувала взаємну довіру й відповідальність. Саме тому сучасні культурні події варто розглядати не лише як спосіб дозвілля, а як можливість продовжувати традицію бути разом. Адже культура живе доти, доки вона об'єднує людей,

— зазначають у Музеї Івана Гончара.

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