Що не можна робити на Медовий Спас – розповідає 24 Канал.

Заборони на Медовий Спас

З цього дня віряни дотримуються обмежень у харчуванні, адже 1 серпня розпочинається Успенський піст. З меню зникають м'ясні та молочні страви, яйця й алкоголь, а до церковного кошика для освячення християни приносять лише мед, воду, мак і літні квіти.

У цей час Церква та народні прикмети суворо забороняють сваритися, лихословити, бажати комусь зла чи заздрити, адже уся негативна енергія повертається сторицею. Також на Медовий Спас краще відмовитися від гучних застіль і вечірок. Натомість вірянам слід віддати перевагу душевному спокою, молитві та спілкуванню з найріднішими вдома.

Шиття, прання, вишивання та прибирання оселі також потрапляють під табу. Будь-які важкі фізичні справи чи роботу в городі радять перенести на інший день, зробивши виняток лише для пасічників, які збирають свіжий мед.

Наші пращури вірили, що на Маковія не можна відмовляти в допомозі нужденним, адже щедрість у цей час гарантує достаток на увесь наступний рік. Окрім цього, існує повір'я, що з Медового Спаса краще утриматися від купання у відкритих водоймах, оскільки вода вже втрачає літнє тепло та може нашкодити здоров'ю.

Перший Спас 2026 – що не можна робити / Фото Magnific

А що ще віряни освячують на Маковія – дізнавайтеся більше в нашому матеріалі.