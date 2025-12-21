Річ у тім, що існує прикраса, яка допоможе задобрити символ 2026 року та налаштувати фінансовий потік. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на ChineseNewYear.

Яка деталь обов'язково має бути на ялинці?

Центральною прикрасою на вашій ялинці цьогоріч має стати фігурка коня. Оскільки ця тварина символізує рух вперед та витривалість, такий талісман допоможе досягти нових кар'єрних висот. Для залучення багатства найкраще обирати статуетку золотистого, срібного або яскраво-червоного кольору. Втім, також важливо, щоб фігурка мала динамічний вигляд. Так, це може бути кінь, що стає на задні ноги або біжить.

Фігурка коня / Фото Freepik

Окрім головного символу року, не забудьте повісити на ялинку монетки. Щоб притягнути матеріальний добробут у 2026 році, візьміть кілька справжніх монет жовтого кольору або декоративні китайські гроші з отвором посередині. Потім перев'яжіть їх червоною стрічкою або покладіть у невеликі мішечки. Після цього розмістіть монетки ближче до стовбура ялинки або серед густих нижніх гілок дерева. За народними повір'ями, саме це допоможе примножити свої статки у Новому 2026 році.

Китайські монетки / Фото Freepik

