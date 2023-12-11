Принесуть проблеми та нещастя: 5 прикрас, які не варто вішати на ялинку у 2024 році

Зимові свята вже стартували. Тому люди прикрашають будинки, складають різдвяне меню, купують подарунки та обирають головний атрибут Нового року – ялинку. Хтось віддає перевагу живому дереву, а інші – штучному.

Новорічну красуню прикрашають різноманітними іграшками: тими, які передалися ще від дідусів та бабусь, новими або зробленими власноруч. Цікаво, що є деталь, яку обов'язково потрібно повісити на ялинку. Адже вона принесе у дім достаток. А от які прикраси не варто обирати для новорічного дерева, знає 24 Канал.

Про що йдеться Для багатства та щастя: якими іграшками прикрашали ялинки у давнину

Діамантова каблучка

Народні повір'я кажуть, що діамантову каблучку не варто вішати на ялинку. Адже вона притягує негативну енергетику. Господарі дому можуть втратити велику суму грошей або зіткнутися з фінансовими проблемами.

Розбиті або зіпсовані іграшки

Багатьом людям важко попрощатися зі зіпсованими новорічними іграшками. Однак, прикраси, які мають тріщини, краще не вішати на ялинку. Адже у вашу сім'ю прийдуть невдачі та проблеми.

Розбиті іграшки на ялинку / Фото Telegraf

Несправні гірлянди

Несправні гірлянди, як і іграшки, несуть за собою негативну енергетику. Крім того, така прикраса може спричинити пожежу у домі. Останніми роками стають популярними гірлянди на батарейках. Адже вони більш безпечні та економлять електроенергію.

Медальйон у вигляді серця

Медальйон у вигляді серця має дуже гарний вигляд на ялинці. Однак, він може спричинити проблеми в романтичних стосунках. Партнери постійно сваритимуться, а згодом негаразди можуть призвести до розлучення.

Іграшки чорного кольору

Наші предки вважали, що чорний колір символізує нещастя. І досі в народі кажуть, що він випромінює негативну енергетику. Тому й прикрашати ялинку іграшками чорного кольору не варто. Обирайте яскраві відтінки, які притягують хороше.

Також варто утриматися від прикрас темно-жовтого, коричневого, сірого, темно-синього кольорів. Адже вони зовсім не притаманні символу цього року – Дерев'яному Дракону.