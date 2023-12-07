Крім того, що зараз у магазинах безліч варіантів новорічних іграшок, є люди, які полюбляють робити їх власноруч. А також щороку витягують з горища старовинні ялинкові прикраси, якими користувалися ще їхні дідусі та бабусі.

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Чим прикрашали ялинку у давні часи

Прикрашали ялинки ще у язичницькі часи. Вважалося, що така традиція вшановує лісовий дух. Це зараз новорічне дерево асоціюється з Новим Роком та Різдвом.

У давні часи жителі європейських країн прикрашали ялинку овочами, фруктами, солодощами, печивом, гірляндами, родзинками та фігурним цукром. Тобто деякі іграшки можна було з'їсти. Цікаво, що колись на новорічне дерево розвішували позолочену або посріблену картоплю. Тоді її було важко знайти.

Згодом люди почали робити новорічні іграшки власноруч: з соломи, паперу, дроту, горіхів. А обмотували їх у газети, фольгу або шкірку мандарина.

Їстівні прикраси на ялинку / Фото "ЕТНОХАТА"

Ялинкові прикраси, зроблені своїми руками / Фото "ЕТНОХАТА"

Були ялинкові прикраси й з яєчної шкарлупи. Люди малювали на ній обличчя, зазвичай з якимись смішними гримасами, а на верх клеїли ковпачок, який робили з кольорового паперу. До речі, з картону також створювали новорічні іграшки. Наприклад, різних птахів та тварин. А доповнювали композицію шишками.

Важливою деталлю на ялинці була монетка. Її загортали у папір і перев'язували червоною ниткою. Люди вважали, що монета притягує у дім хорошу енергетику, успіх, достаток, щастя та багатство.

Цікаво, що у 2024 році фахівці радять використовувати прикраси на ялинку яскравих кольорів: червоні, жовті, зелені, оранжеві. Вони приваблюють позитивну енергетику. Варто утриматися від іграшок чорного, темно-жовтого, коричневого, сірого та темно-синього кольорів. Адже символ цього року, Дерев'яний Дракон, полюбляє яскраві відтінки.