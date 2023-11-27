Новорічну красуню важливо прикрашати в кольорах, які символізують тваринку-покровителя року. У 2024 це – Дерев'яний Дракон. Іграшки яких кольорів підібрати цьогоріч, щоб прикликати у будинок щастя та добробут, розкаже 24 Канал.

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У яких кольорах прикрасити ялинку у 2024 році

Кольори Дерев'яного Дракона – золотий, червоний, а також всі відтінки зеленого. Попри те, що символ цього року досить яскравий, не варто робити з ялинки веселку. Підберіть 2-3 різних кольори, які гарно поєднуються між собою. Серед них повинен бути лише один яскравий, решта – у приглушених тонах.

Наприклад, можна скомбінувати зелений колір із золотистими та срібними відтінками. Це виглядає досить мінімалістично, витончено та благородно. Не варто підбирати різні відтінки зеленого – візьміть якийсь один.

Зелений – колір 2024 року / Фото Canva

Комбінація червоного та злотого – це вічна класика, яка вдало виглядає на ялинці. Ці кольори символізують багатство та сімейний добробут. Тож ви прикличете щастя у свій дім.

Згідно зі східним календарем, у 2024 році також можна додати білі, жовті та сині прикраси на ялинку.