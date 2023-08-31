Яку зачіску зробити дівчинці на 1 вересня: 10 ідей, що сподобаються всім
Уже завтра настане 1 вересня, тож батьки та школярки у пошуках гарних ідей зачісок на Перший дзвоник. Переглядайте далі найкращі варіанти зачісок для дівчаток.
24 Канал підібрав найкращі ідеї зачісок дівчаткам на 1 вересня. Їх легко повторити вдома, вони зручні та не потребують багато часу. Кожну із зачісок можна доповнювати деталями – святковими бантами, стрічками чи шпильками.
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З'єднані косички
Заплетіть дві кіски з боків та з'єднайте їх разом позаду. Зачіску можна прикрасити стрічкою або бантом.
Зачіска на 1 вересня / Фото з пінтересту
Ефектні пучки
Краса цієї зачіски не тільки у високих пучках, але й красивих колосках, які потрібно заплести навпаки – знизу вверх.
Зачіска на 1 вересня / Фото з пінтересту
Колосок по діагоналі
Заплетіть колосок або французьку косу знизу доверху, дотримуючись діагональної лінії. Зав'яжіть волосся у високий кінський хвіст.
Зачіска на 1 вересня / Фото з пінтересту
"Бульбашкові" коси
Розділіть волосся на кілька частин та просто зв'язуйте кожну еластичною гумкою. Отримані частинки потрібно розтягнути так, щоб утворилась "бульбашка". Є й полегшений варіант такої зачіски – можна просто зав'язати кінський хвіст та створити на ньому кілька таких бульбашок.
Зачіска на 1 вересня / Фото з пінтересту
Класичні французькі коси
Ця зачіска універсальна – підходить як на свята, так і на щодень до школи. Коси можна заплести до самих кінчиків волосся, або ж залишити розпущеними.
Зачіска на 1 вересня / Фото з пінтересту
Коса-обруч
Ця ідея зачіски дуже зручна – волосся не заважатиме дитині, адже його підтримуватиме заплетений обідок. До слова, у нього можна вплести атласні стрічки.
Зачіска на 1 вересня / Фото з пінтересту
"Мальвінка" на один бік
Зазвичай зачіску "мальвінку" роблять з обох сторін та закріплюють пасма посередині. Це ж – оригінальний варіант.
Зачіска на 1 вересня / Фото з пінтересту
"Корона"
Ця зачіска так і віє стилем королев та принцес, тому сподобається дитині. Заплетіть прямі колоски з двох боків та закріпіть їх гумкою й прикрасою.
Зачіска на 1 вересня / Фото з пінтересту
Елегантний пучок
Комусь може здатись, що пучок – зачіска лише для дорослих. Але й на юних дівчатках такий елегантний стиль матиме чудовий вигляд, особливо з доречними прикрасами.
Зачіска на 1 вересня / Фото з пінтересту
Хвостики навхрест
Якщо часу заплітати коси немає, спробуйте легкий варіант з хвостиками. Їх можна закріплювати навхрест або прямо.